Regresa a Cuba el equipo de rescatistas y médicos enviado a Venezuela tras el doble sismo

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La Habana, 27 jul (EFE).- Los equipos cubanos de militares, médicos e ingenieros que se desplazaron a La Guaira (Venezuela) para colaborar en las tareas de rescate y atención a la población tras el doble terremoto de junio han regresado a la isla, informaron este lunes las autoridades cubanas.

Por un lado, la brigada de Salvamento y Rescate del ejército, con 18 efectivos, fue recibida en La Habana por los ministros de Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Lázaro Alberto Álvarez Casas y Álvaro López Miera, informó el medio oficialista Cubadebate.

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Por su parte, el Ministerio de Salud Pública informó del regreso de un equipo de médicos cirujanos, peritos forenses e ingenieros en estructuras, a quienes recibió en la capital cubana la viceministra de Relaciones Exteriores Josefina Vidal.

La misión cubana, conformada parcialmente por el Contingente Internacional Henry Reeve, fue despedida oficialmente en Venezuela por la presidenta del país, Delcy Rodríguez, quien agradeció su apoyo técnico, médico y humanitario.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio han dejado daños cuantiosos en viviendas, activos económicos, comercios y otro tipo de construcciones, así como en pérdidas humanas, que aún se siguen actualizando.

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Según las últimas cifras oficiales, al menos 5.546 personas han muerto a causa de los sismos, mientras el número de heridos es de 16.740. EFE