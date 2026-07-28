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Colombia pedaleó hasta el oro en el ciclismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

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Santo Domingo, 27 jul (EFE).- Colombia, en masculino y femenino, se llevó este lunes las medallas de otro en la prueba de persecución por equipos del torneo de ciclismo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

El equipo masculino colombiano, conformado por Brayan Sánchez, Juan Arango, Bryan Gómez y Jordan Parra, hizo un tiempo de 4:13 minutos.

La cuarteta de México se quedó con la plata tras un crono de 4:21, mientras que el bronce fue para Venezuela.

En el campo femenino, las colombianas Elizabeth Castaño, Camila Valbuena, Lina Hernández y Luciana Osorio lograron el oro con tiempo de 4:42 minutos.

México volvió a quedar segundo en esta rama con un registro de 4:44 minutos y Venezuela también se quedó con el tercer puesto tras finalizar la prueba en 4:57.

Colombia y México, en femenino, habían avanzado a la disputa por la presea dorada tras registrar las mejores clasificaciones en las preliminares.

Las colombianas lo hicieron con 4:43 minutos y sus rivales, con 4:50.

La competición se realizó en el velódromo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la capital, principal escenario de los 'Juegos del Centenario'. EFE

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