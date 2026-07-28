Indra refuerza su presencia internacional con la creación de filiales en Estados Unidos, Ucrania y Reino Unido

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Indra ha reforzado su presencia internacional con la creación de varias filiales en Estados Unidos (EEUU), Ucrania y Reino Unido durante el primer semestre de este año, según refleja en sus estados financieros consolidados consultados por Europa Press.

En concreto, durante el mes de enero, la firma española de tecnología y defensa constituyó la empresa dependiente 'Indra USA Defense' en EEUU, suscribiendo el 100% de su capital por importe de 10 dólares americanos (8,8 euros).

Asimismo, en el mes de abril constituyó también en el país norteamericano la sociedad 'Indra Group USA', aunque en este caso no consta capital consignado.

Asimismo, Indra estableció en enero en Ucrania la sociedad 'Indra Group Ukraine', comprometiendo un capital de 15.131 grivnas ucranianas (296 euros).

Ya en abril, la firma dirigida por Josep Maria Recasens fundó en el Reino Unido la sociedad 'Indra Group UK', suscribiendo un capital por importe de 10.000 libras esterlinas (11.690 euros).

La empresa está viviendo una jornada alcista en los mercados, con una subida del 1,5% en el precio de sus títulos, que le han llevado a marcar un precio de 56,9 euros en torno a las 16.40 horas de la tarde.

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