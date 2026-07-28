Honduras reúne a 940 artistas universitarios en el XIII Festival de la Cultura y el Arte

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Tegucigalpa, 27 jul (EFE).- Honduras acoge desde este lunes el XIII Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte (FICCUA 2026), un encuentro que congrega a 940 artistas de doce universidades públicas con una programación que busca resaltar la cultura como parte esencial de la formación superior.

Organizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), el festival se desarrolla durante cuatro días en Ciudad Universitaria, en Tegucigalpa, con actividades de música, danza, teatro, literatura y artes visuales en 11 escenarios habilitados para las delegaciones participantes.

El FICCUA representa un espacio creado para los estudiantes de educación superior de Centroamérica y resaltó la importancia del arte y la cultura en los procesos de formación académica, destacó el rector de la Unah, Odir Fernández Flores, en la apertura del festival.

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"Hemos creado este espacio, jóvenes, porque es de ustedes y es para ustedes; es para los estudiantes de Centroamérica, los estudiantes de la educación superior de Centroamérica", expresó Fernández.

El rector agradeció a los participantes por “recordar y hacernos ver lo importante que es la cultura y el arte en la formación y en los procesos de educación superior", al señalar que estas expresiones son "elementos esenciales" en áreas fundamentales como la investigación, la docencia y la extensión universitaria.

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Fernández invitó a los jóvenes artistas a vivir el encuentro regional con orgullo y a representar a sus universidades y países durante las jornadas culturales.

“Siéntanse orgullosos de representar su universidad de Guatemala, de El Salvador, de Costa Rica, de Panamá y de Honduras”, manifestó.

El FICCUA 2026 reúne a delegaciones universitarias de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, en un espacio que busca fortalecer la integración centroamericana mediante las expresiones artísticas y culturales.

La edición anterior del festival se celebró en Panamá en 2024 y reunió a representantes de instituciones de educación superior de la región. EFE

(foto) (vídeo)