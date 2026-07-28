El Kospi surcoreano se desploma un 10,84 % por las tecnológicas y siguiendo a Wall Street

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Tokio, 28 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se desplomó un 10,84 % en la sesión de este martes, lastrado por las caídas de las acciones tecnológicas y siguiendo la tendencia de Wall Street ante el nerviosismo por los próximos resultados de las grandes empresas del sector.

El indicador cayó 732,09 puntos, hasta 6.023,66 enteros, mientras que el índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, cedió un 7,72 %, o 59,01 puntos, hasta 705,85 unidades.

A la apertura de la sesión, el operador de la Bolsa surcoreana, Korea Exchange (KRX), tuvo que activar durante cinco minutos un 'sidecar' en el Kospi, un mecanismo temporal de control de volatilidad mediante la suspensión temporal de ventas programadas, después de que el índice de futuros Kospi 200 cayera más de un 5 % en un minuto.

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La tendencia a la baja del parqué surcoreano tuvo lugar después de que Wall Street cerrara mixto la víspera, con el Nasdaq bajando un 0,18 %, en una semana que varias de las 'Big Tech' están en el punto de mira ante la publicación de sus resultados trimestrales en medio de dudas sobre la sostenibilidad del auge de la inteligencia artificial (IA).

La caída se produce pese a que, en el plano geopolítico, el presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió que habrá nuevas negociaciones de paz con Irán tras una pausa en su cruce de ataques, por lo que el precio del barril de brent, de referencia en Europa, cayó hasta los 87,81 euros.

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El fabricante de chips y valor de referencia local, Samsung Electronics, cayó un 13,39 %, mientras que su rival SK hynix se devaluó un 14,65 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square se desplomó un 15,6 % y Hanmi Smiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, registró una caída del 12,22 %.

Las pérdidas se expandieron al sector del automóvil, donde las acciones del fabricante Hyundai Motor bajaron un 9,68 % y las de su empresa hermana Kia cayeron un 6,6 %.

En defensa, Hanwha Aerospace cedió un 2,67 %, mientras que Korea Aerospace Industries se depreció un 2,19 %. EFE

(foto)(vídeo)