Las Bolsas de Asia retroceden por la caída de las tecnológicas y lastradas por Wall Street

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Redacción Internacional, 28 jul (EFE).- Las principales Bolsas de Asia registraron este martes importantes retrocesos, con el Kospi de Seúl restando más de un 10 %, a raíz de las caídas en las compañías tecnológicas y ante el nerviosismo en Wall Street.

El peor parado fue el principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, cuyas pérdidas al cierre alcanzaron el 10,84 %, mientras que en Japón el Nikkei se dejó casi un 4 %.

La tendencia bajista continuaba durante la jornada en los mercados de China y el Sudeste Asiático, mientras que India registraba un desempeño mixto.

La jornada de pérdidas generalizadas tuvo lugar después de que Wall Street cerrara mixto la víspera, con el Nasdaq bajando un 0,18 %, en una semana en la que varias de las 'Big Tech' están en el punto de mira ante la publicación de sus resultados trimestrales en medio de dudas sobre la sostenibilidad del auge de la inteligencia artificial (IA).

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El Kospi, con gran peso de las tecnológicas, cayó 732,09 puntos, hasta 6.023,66 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, cedió un 7,72 %, o 59,01 puntos, hasta 705,85 unidades.

A la apertura de la sesión, el operador de la Bolsa surcoreana, Korea Exchange (KRX), tuvo que activar durante cinco minutos un 'sidecar' en el Kospi, un mecanismo temporal de control de volatilidad mediante la suspensión temporal de ventas programadas, después de que el índice de futuros Kospi 200 cayera más de un 5 % en un minuto.

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El fabricante de chips y valor de referencia local, Samsung Electronics, cayó un 13,39 %, mientras que su rival SK hynix se dejó un 14,65 %. La firma de inversión en tecnología SK Square se desplomó un 15,6 % y Hanmi Smiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, registró una caída del 12,22 %.

Las pérdidas se expandieron al sector del automóvil, donde las acciones del fabricante Hyundai Motor retrocedieron un 9,68 % y las de su empresa hermana Kia cayeron un 6,6 %. En defensa, Hanwha Aerospace se devaluó un 2,67 %, mientras que Korea Aerospace Industries se depreció un 2,19 %.

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Por su parte, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó un 3,95 %. El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, perdió 2.566,27 puntos, hasta ubicarse en 62.364,92 enteros.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, cedió un 2,52 %, o 102,48 puntos, hasta 3.963,59 unidades.

El fabricante de memorias Kioxia se hundió un 18,33 % y alcanzó el límite bajo de su rango de precios. Advantest, que fabrica equipos para la producción de semiconductores, se dejó un 10,11 %, y Tokyo Electron cayó un 10,96 %.

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La tendencia negativa continuó en China. El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó hoy un 1,16 %, tras ceder 44,93 puntos, hasta 3.813,31 enteros.

Mientras, el parqué de Shenzhen se dejó 639,05 unidades o un 4,52 % y finalizó con 13.509,68.

Pasada la media jornada en el Sudeste Asiático, las pérdidas permanecían más moderadas que en el resto de mercados del continente.

Indonesia, la primera economía de la región y donde la víspera dimitió el gobernador del Banco Central, lideraba las bajadas al dejarse un 0,36 %; seguida de Singapur y Filipinas, ambas con un descenso del 0,17 %; y Malasia, con un 0,05 %.

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Se salvaba de la sangría el indicador de referencia vietnamita, el VN del parqué de Ho Chi Minh, que avanzaba un 0,48 %; mientras que la bolsa de Tailandia permaneció cerrada por festivo local.

Las bolsas indias registraban un desempeño mixto en las primeras horas de operaciones, con los principales indicadores, el Sensex de la Bolsa de Bombay y el Nifty 50 de la Bolsa Nacional de Valores, subiendo ambos un 0,04 %.

El sector de tecnologías de la información lidera los resultados positivos, siendo la multinacional tecnológica Tata Consultancy Services la mayor ganadora de la jornada, con sus valores subiendo por encima del 4 % en ambas bolsas.

Por otro lado, sectores como el financiero y de bienes raíces experimentan retrocesos.