Al menos 19 civiles rusos heridos tras ataque de dron ucraniano contra autobús en Bélgorod

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Moscú, 28 jul (EFE).- Al menos 19 civiles rusos resultaron heridos este martes tras el ataque de un dron ucraniano contra un autobús en la región fronteriza de Bélgorod, según informaron las autoridades locales.

"Esta mañana, el Shebékino, un dron ucraniano, volvió a atacar otro autobús público. Diecinueve civiles resultaron heridos. Dieciocho de ellos fueron trasladados de urgencias al hospital central de Shebékino", informó el gobernador en funciones de Bélgorod, Alexandr Shuváev, en su cuenta de la red de mensajería rusa MAX.

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Según el gobernador, quince civiles recibieron heridas por esquirlas y otros tres, contusiones.

Debido al ataque, señaló, recibieron daños un autobús, un camión y un automóvil.

"Según diagnósticos médicos, seis víctimas se encuentran en estado grave. Tras recibir la atención médica primaria, los heridos serán trasladados a instituciones médicas de Bélgorod", la capital regional, sostuvo Shuváev.

Expresó su confianza en que los médicos locales podrán darle la atención requerida a los pacientes, pero indicó que "si es necesario, trasladaremos a los heridos a instituciones médicas de nivel federal".

El pasado 20 de julio otro dron ucraniano atacó un autobús, causando la muerte de cinco personas e hiriendo a otras 27, cuatro de ellas graves.

Según las autoridades locales, este martes falleció una de las pasajeras heridas durante este ataque, elevando a seis el número de víctimas mortales.

Tres días después un dron ucraniano atacó un camión, hiriendo de gravedad al conductor, quien también falleció hoy a consecuencia de las heridas.

El Ministerio de Exteriores ruso denunció la víspera que en apenas diez días de julio el número de civiles rusos fallecidos por ataques ucranianos contra territorio ruso ascendió a 86 personas.

"Entre el 15 y el 24 de julio, 495 personas fueron víctimas de los militares ucranianos. De ellas, murieron 86, incluyendo a seis menores de edad", aseveró la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, citada por la agencia de noticias rusa RIA Nóvosti.

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Señaló que otras 409 personas resultaron heridas, "incluyendo a 12 menores". EFE