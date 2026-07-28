El jurista Mauricio Gaona será el próximo embajador de Colombia ante la ONU en Nueva York

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Bogotá, 27 jul (EFE).- El jurista Mauricio Gaona Bejarano, experto constitucionalista, será el próximo embajador permanente de Colombia ante Naciones Unidas en Nueva York, según anunció este lunes el presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien asumirá el cargo el próximo 7 de agosto.

"Su elección responde al propósito de recuperar el prestigio internacional del país con mérito, preparación y ética de Estado", señaló la oficina del presidente electo en un comunicado.

Gaona, abogado de la Universidad Externado de Colombia, tiene una amplia trayectoria académica como profesor investigador y analista internacional y reemplazará en la embajada de Colombia en la ONU a la defensora de derechos humanos Leonor Zalabata, quien es miembro del pueblo indígena arhuaco.

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El futuro embajador es también doctor en Derechos Humanos por la Universidad McGill (Canadá), con residencia de dos años en Harvard Law School; tiene una maestría en Derecho Internacional y Comparado por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y otra en Derecho de la Unión Europea por la Universidad de París II (Panthéon-Assas).

Además ha sido conferencista y profesor invitado en las universidades de Yale y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Oxford y Cambridge (Reino Unido) y en la Universidad Nacional de Singapur, entre otras.

"Desde la ONU, impulsará consensos, fortalecerá las alianzas estratégicas y defenderá la democracia, la seguridad y los intereses de Colombia. El Gobierno de la patria milagro estará representado ante el mundo por los mejores talentos del país", agregó el comunicado.

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Mauricio Gaona es hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, un jurista y constitucionalista colombiano que fue asesinado durante la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19, el 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá.

El futuro embajador es autor de varios libros, como 'La Constitución soy yo' y 'Juridicidad y fiscalidad internacional en el marco de modelo fiscal latinoamericano para la integración económica'. EFE