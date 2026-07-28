El Ibex 35 sube un 0,8% en la apertura y roza los históricos 19.900 puntos, con el petróleo a la baja

Guardar

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este martes con una subida del 0,75%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a rozar los históricos 19.900 puntos y situarse en los 19.889,4 puntos, en un contexto marcado por la caída de los precios del crudo gracias a la leve desescalada del conflicto en Oriente Próximo.

En concreto, el precio del Brent bajaba un 2,2%, hasta los 86,4 dólares por barril, mientras que el WTI, de referencia en Estados Unidos (EEUU), cotizaba sobre los 81,1 dólares, tras abaratarse un 1,9%.

En el terreno empresarial, Merlin Properties ha señalado que obtuvo un beneficio recurrente de 180 millones de euros en los primeros seis meses de 2026, lo que supone un alza del 8% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por el incremento de las rentas que obtiene de sus centros de datos.

PUBLICIDAD

De su lado, Telefónica Brasil, que opera como Vivo en el país sudamericano, ha indicado que obtuvo unas ganancias netas de 2.833,6 millones de reales brasileños (486 millones de euros al cambio actual) en los primeros seis meses de 2026, cifra que representó un alza interanual del 17,9% frente al mismo periodo de 2025 y marcó el mayor avance en un primer semestre de los últimos tres años.

Arteche ha comunicado que cerró el primer semestre de este año con un beneficio neto de 30,6 millones, lo que supone aumentar más de un 40% (+44,3%) las ganancias registradas en el mismo periodo de 2025.

Por último, MasOrange ha apuntado que facturó 3.763 millones de euros en el primer semestre del ejercicio, un 1,3% más en comparación con el mismo periodo del curso anterior, pero empeoró casi un 28% en términos interanuales su resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado, que cerró junio en 1.063 millones.

PUBLICIDAD

Por la parte 'macro', según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), el paro bajó en 213.300 personas en el segundo trimestre, lo que supone un descenso del 7,87% con respecto al trimestre anterior, y se alcanzaron los 22,77 millones de ocupados, superando el récord de 22,46 millones de ocupados del cierre del año pasado.

En España, en la apertura de la sesión de este martes, ACS se colaba entre los mayores descensos del selectivo, con una caída del 0,5%, sólo por detrás de Acciona, que se dejaba un 0,7%. En el extremo opuesto del selectivo, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Cellnex (+1,8%), Telefónica y Merlin, que ambas se alzaban un +1,31%.

PUBLICIDAD

Por su parte, las principales Bolsas europeas mostraban signo positivo en los primeros compases de la sesión. Así, el Ftse100 de Londres abría en tablas, mientras que el parisino CAC 40 subía un 0,6%, en tanto que el Dax de Fráncfort crecía un 0,3%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años bajaba hasta el 3,564%.

Respecto a las divisas, el euro retrocedía en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,367 dólares.