Alba Díaz sale al rescate de su madre, Vicky Martín Berrocal, para esquivar las preguntas sobre Javier Cabrera

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Tras convertirse en una de las grandes protagonistas de la Global Gift Humanitarian Award Gala de Marbella, Vicky Martín Berrocal ha regresado a Madrid junto a su hija, Alba Díaz, protagonizando una escena que demuestra, una vez más, la estrecha relación que las une. Madre e hija fueron sorprendidas por la prensa a su llegada a la estación y, aunque no esperaban encontrarse con las cámaras, terminaron regalando una imagen de lo más natural y cómplice.

Acostumbradas a deslumbrar sobre la alfombra roja con estilismos impecables, ambas apostaron esta vez por la comodidad para el viaje de vuelta. Sin maquillaje, con looks desenfadados y alejadas del glamour del photocall, Vicky y Alba se dejaron ver con total naturalidad, demostrando que el estilo no está reñido con la sencillez.

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La diseñadora eligió una camisa de corte masculino combinada con unos vaqueros, ocultando su melena bajo una gorra y un recogido informal. Alba, por su parte, se decantó por un conjunto total black de inspiración streetwear, acompañado de una gorra de béisbol de Mercedes-Benz y unos grandes auriculares al cuello, un estilo muy acorde con el que suele lucir su novio, el músico Marcos Terrones.

Durante el encuentro con los medios, Vicky atendía una llamada telefónica con unos auriculares mientras los periodistas aprovechaban para preguntarle por Javier Cabrera, el empresario malagueño con el que ha sido relacionada en las últimas semanas. Sin embargo, la sevillana evitó entrar en cuestiones personales y se limitó a responder con un escueto "sí" cuando le preguntaron cómo se encontraba.

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Fue entonces cuando Alba Díaz protagonizó el momento más entrañable. Consciente de la incomodidad de su madre, la joven se acercó a ella con un gesto de cariño y exclamó entre sonrisas: "¡Juntitas!", una espontánea reacción con la que consiguió desviar la atención y ayudar a Vicky a esquivar las preguntas más comprometidas sobre su vida sentimental.

Lejos de molestarse por la presencia de la prensa, madre e hija acabaron relajándose y posando con una sonrisa, dejando patente la complicidad que las caracteriza. Una escena que confirma que, más allá de su relación de madre e hija, Vicky Martín Berrocal ha encontrado en Alba Díaz a su mejor cómplice, especialmente cuando toca proteger su parcela más privada.

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