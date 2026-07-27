Alemania envía apoyo a Francia para apagar el megaincendio de Burdeos

Berlín, 27 jul (EFE).- El Ejército alemán envió este lunes helicópteros y material de apagado de incendios al suroeste de Francia para contribuir a la lucha del megaincendio fuera de control declarado cerca de Burdeos, según comunicó el Ministerio de Defensa.

"Los incendios forestales en Francia y España se han expandido notablemente en los últimos días y representan una amenaza existencial para las personas del lugar. El nivel de destrucción es devastador", afirmó el Ministerio en un comunicado.

Según la nota, se han desplazado dos helicópteros de transporte CH-53, así como equipos y material de apagado de incendios, que han sido transportados con un avión A400M a la base militar francesa de Cazaux y que contribuirán a luchar contra las llamas en la zona de Burdeos al menos durante los próximos cinco días.

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"Alemania está al lado de nuestro amigo y aliado en esta situación difícil", señaló el Ministerio, que explicó que la misión de apoyo se ha organizado a petición de las autoridades francesas.

El megaincendio cerca de Burdeos que ha arrasado 42.000 hectáreas y causado 220.000 evacuaciones se mantuvo "globalmente estable" durante la noche, informaron este lunes las autoridades francesas.

El ministro alemán de Medio Ambiente, Carsten Schneider, atribuyó hoy los devastadores incendios en Francia y España al cambio climático y pidió "solidaridad europea" para hacer frente a las llamas.

En declaraciones difundidas por su ministerio, llamó a seguir desarrollando las energías renovables para frenar el cambio climático y que el calor, la sequía y los incendios forestales no sigan empeorando.

"Como parte de la solución hay que transformar nuestros bosques de monocultivos en bosques mixtos climáticamente más estables y cambiar de paradigma en cuanto a cómo utilizamos el agua. Para ello hay que trabajar de forma conjunta, a nivel nacional e internacional", señaló. EFE

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