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Al menos un muerto y varios barcos dañados en un ataque de Rusia contra instalaciones portuarias en Mikolaiv

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Al menos una personas ha muerto en un nuevo ataque perpetrado por las fuerzas de Rusia contra instalaciones portuarias en la provincia de Mikolaiv, donde también han resultado dañados tres barcos civiles, según ha informado el gobernador de la zona, Georgi Reshetilov.

Así, ha indicado que el enemigo ha vuelto a atacar la provincia con varios drones tipo 'Shahed' y ha confirmado que un hombre de 48 años, que resultó herido inicialmente, ha fallecido debido a la gravedad de las heridas sufridas.

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Por su parte, las Fuerzas Armadas rusas han reivindicado los ataques con drones contra dos buques de carga en el puerto de Mikolaiv, los cuales, según ha afirmado el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado, eran utilizados para el cargamento de materiales de uso militar.

Así, ha explicado que este ataque forma parte de una nueva "ofensiva" contra la infraestructura portuaria ucraniana debido a "su uso para el suministro de cargamento destinado al Ejército ucraniano".

Las fuerzas rusas han incrementado este tipo de ataques durante la última semana, con bombardeos contra embarcaciones e instalaciones en Chornomorsk y Odesa, principalmente, ambas situadas en el sur del país.

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