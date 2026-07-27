Real de La Quinta acelera en Marbella: 50% del proyecto completado y apertura de El Lago Club

Real de La Quinta ha dado un paso decisivo en su desarrollo con la apertura de El Lago Club, un nuevo espacio concebido para redefinir la oferta de ocio, deporte y bienestar en el entorno de Marbella-Benahavís.

La puesta en marcha de esta infraestructura marca un punto de inflexión en la consolidación del resort residencial sostenible, que ya ha alcanzado aproximadamente el 50% de su desarrollo global con más de 400 viviendas construidas, de las cuales 223 ya han sido entregadas.

PUBLICIDAD

El nuevo complejo se articula alrededor de un lago navegable de más de 35.000 metros cuadrados y 400 metros de longitud que funciona como epicentro social de la urbanización.

Las instalaciones integran una zona de playa con área de baño, embarcadero para deportes náuticos como kayak o paddle surf, pistas de tenis y pádel, un campo de golf de seis hoyos, áreas infantiles y circuitos para la práctica de carreras y senderismo en pleno entorno natural.

PUBLICIDAD

Según destaca Borja Pascual, CEO de La Quinta Grupo Inmobiliario, la iniciativa busca trasladar la experiencia de la playa a la montaña dentro de una propuesta residencial plenamente integrada en la naturaleza.

En el ámbito del bienestar y la salud, El Lago Club alberga la llegada a Marbella de Le Max Wellness Club, un espacio equipado con gimnasio de alto rendimiento, spa, sauna, baño turco y piscina climatizada enfocado en programas personalizados.

PUBLICIDAD

Por su parte, la propuesta gastronómica corre a cargo de Saltao, el nuevo concepto del grupo Azotea con una carta de fusión peruano-mediterránea diseñada por Víctor y Paula Gutiérrez, responsables del restaurante Tayta de Salamanca, único establecimiento de cocina peruana con estrella Michelin en España.

El proyecto residencial, asentado en una extensión cercana a los dos millones de metros cuadrados sobre las laderas de la Sierra de las Nieves -reserva de la biosfera declarada por la UNESCO-, ha mantenido un modelo de desarrollo de baja densidad para garantizar la sostenibilidad del territorio.

PUBLICIDAD

Entre los próximos hitos contemplados en el plan director del complejo figura la futura apertura del hotel Angsana Real de La Quinta, operado en alianza con Banyan Tree Group, que reforzará el posicionamiento internacional del destino y la dinamización económica y laboral de la Costa del Sol.

La Quinta Grupo Inmobiliario es una promotora con más de tres décadas de trayectoria en el diseño y desarrollo de residencias exclusivas en el ámbito de Marbella. Entre sus proyectos de referencia figura La Quinta Golf, una urbanización de 160 hectáreas que alberga más de 1.300 viviendas, junto a Real de La Quinta, reconocido como el primer desarrollo urbanístico de España en obtener el certificado de construcción sostenible BREEAM.

PUBLICIDAD