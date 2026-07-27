Prosigue la búsqueda del autor del tiroteo en Seattle que causó 3 muertos y 4 heridos

Washington, 27 jul (EFE).- La policía prosigue este lunbes la búsqueda del autor del tiroteo ocurrido ayer domingo en la ciudad estadounidense de Seattle en el que murieron tres personas y otras cuatro resultaron heridas, entre ellas un niño de dos años.

El incidente tuvo lugar durante un popular festival de comida y según las autoridades, se cree que se debió al fuego cruzado entre dos individuos, uno de los cuales se encuentra de momento en paradero desconocido.

En total, siete personas recibieron disparos, dos de ellos murieron en el lugar y una tercera víctima, una mujer de 56 años, falleció en el hospital.

Los cuatro heridos, un niño de 2 años, un hombre y dos mujeres, se encuentran en condición estable, apuntaron fuentes policiales.

Medios locales informaron de que el tiroteo ocurrió cerca de las 18:00 horas del Pacífico de Estados Unidos (01:00 GMT) en la zona del Seattle Center, un espacio turístico y cultural en el que se ubica la Aguja Espacial, la torre más emblemática de la ciudad.

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El tiroteo se produjo mientras el lugar acogía el festival Bite of Seattle, con más de trescientos puestos de comida y artículos promocionales, uno de los eventos públicos más grandes de la ciudad.

Estados Unidos ha registrado en lo que va de año 271 tiroteos masivos, que han involucrado a cuatro víctimas o más sin contar al atacante, de acuerdo con el recuento de la organización civil Gun Violence Archive (GVA). EFE