Líbano insiste en desarmar a Hezbolá y defiende que cuenta con las capacidades militares para controlar el sur

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El ministro de Exteriores de Líbano, Yusef Ragi, ha recalcado la necesidad de "desarmar" a Hezbolá, insistiendo en que hasta que eso no suceda no tiene sentido diferenciar a su rama política de la militar, tras incidir en que el Ejército libanés cuenta con capacidades militares suficientes para controlar el sur del país.

"Hezbolá es libanés de nombre, pero iraní en su esencia", ha denunciado Ragi, quien ha incidido en que cuenta con una ideología que "excede con creces el marco del Estado-nación libanés". "Mientras no sea desarmado, toda distinción entre su rama militar y su rama política es fútil", ha señalado.

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Respecto a la situación en el sur del país, donde Israel ha comenzado a retirarse de las conocidas como zonas piloto, contempladas en el acuerdo con Líbano para que pasen a estar bajo control de las fuerzas libanesas, el titular de Exteriores ha defendido este proceso incidiendo en que el Ejército libanés "cuenta hoy con las capacidades requeridas" para desplegarse en estas zonas.

"La apuesta ahora es que amplíe su control para abarcar todo el sur, así como todo el territorio libanés", ha añadido, para recalcar el papel de Estados Unidos para garantizar el compromiso de Israel con la retirada del sur de Líbano.

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"Esperamos un Líbano liberado de toda ocupación y de todo armamento ilegítimo, próspero, democrático, y que viva en paz con sus vecinos y con el mundo entero", ha agregado para subrayar que es el sentir de la "abrumadora mayoría de libaneses".