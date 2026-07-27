La cita imprescindible de la semana: el nuevo 'Spider-man', que llega con ganas de récord

Redacción Internacional, 27 jul (EFE).- La nueva cinta del 'Spider-man' de Tom Holland es sin duda la cita cultural imprescindible de esta semana, pero para quienes no sean fans de los superhéroes pueden optar por el suspense de la serie 'Furious', el terror de la película 'The Devil's Mouth' ('La boca del diablo') o descubrir en una exposición cómo viven los niños en las guerras.

La anterior entrega de las venturas del superhéroe, 'Spider-man: No Way Home' fue la número uno de 2021, con una recaudación de 1.910 millones de dólares, lo que marcó la recuperación de las salas tras la pandemia y una cifra que le sitúa como la octava película más taquillera de la historia del cine.

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Junto a Holland, de nuevo Zendaya, en una aventura que se sitúa cuatro años después de los eventos de 'No Way Home', con Peter Parker adulto y viviendo solo, lejos de las personas que ama. Se dedica a proteger su ciudad, una labor que se complica cuando aparece una nueva serie de crímenes. Jon Bernthal o Mark Ruffalo participan en este filme, que se estrena esta semana en todo el mundo.

El 27 de julio se estrenan en Disney+ los tres primeros episodios de 'Furious', una serie protagonizada por Emmy Rossum, que interpreta a Alice Black, una agente del FBI que persigue a una misteriosa y metódica asesina en serie. Las vidas de las dos se cruzan y la línea entre el bien y el mal se difumina.

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Una serie creada por Elizabeth Meriwether, responsable de títulos como 'New Girl' o 'Single Parents', que cuenta con ocho capítulos y en cuyo reparto están Lola Petticrew, como la asesina en serie, Scoot McNairy, que da vida a un detective de homicidios, o Quincy Tyler Bernstine, como un veterano agente del FBI.

Una película que combina suspense, tensión bajo el agua y una intensa carga emocional en una experiencia de supervivencia y una trepidante aventura, que se estrena en Prime Video en 29 de julio. Ambientada en el espectacular entorno de las cuevas costeras de Tailandia, 'La boca del diablo' transforma este paraje natural en una pesadilla claustrofóbica.

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Cinco amigos se embarcan en un viaje por la costa de Tailandia, un viaje de aventuras que gira hacia el terror cuando descubren que una fuerte tormenta inundó las cuevas con vida marina y aunque la mayoría sobrevivieron, quedó una criatura silenciosa y letal. Una historia perfecta para los amantes del terror psicológico.

La capacidad de adaptación y al resiliencia de los niños es espectacular incluso en las épocas más difíciles, como las guerras. Eso es lo que muestra la exposición 'La infancia en tiempos de guerra', que se podrá ver del 31 de julio al 28 de febrero de 2027 en el Museo Imperial de la Guerra de Londres.

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Una muestra interactiva que permitirá experimentar la vida cotidiana de los más pequeños en tiempos de conflicto, con recreaciones que permiten conocer cómo eran las escuelas o las casas en diferentes momentos, con cartas y narraciones de niños en plena Primera Guerra Mundial o actividades destinadas a los más pequeños, lo que la convierte en un buen plan para las familias que visiten Londres en los próximos meses. EFE

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