La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 0,65 %

Guardar

Buenos Aires, 27 jul (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una subida del 0,65 %, hasta las 3.305.315,90 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó un 0,36 %, a 139.285.996,90 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de IRSA (+4,7 %) y Cresud (+3,8 %), mientras que las que más bajaron fueron las de Transportadora Gas del Norte (-1,1 %) e YPF (-1 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia dispar, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió a 442 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo en 1.520 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza mayorista bajó 50 centavos, a 1.496,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 15 pesos, a 1.560 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 0,2 %, a 1.597,02 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó a 1.533,04 pesos por unidad. EFE

PUBLICIDAD