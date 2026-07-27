Haití celebrará elecciones presidenciales y legislativas el próximo 13 de diciembre

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Las autoridades electorales de Haití han anunciado este lunes la celebración, el próximo 13 de diciembre, de una primera ronda para las elecciones presidenciales y legislativas en el país, marcado por décadas de inestabilidad política y la violencia de las bandas criminales.

Según el calendario previsto y difundido por el Consejo Electoral Provisional (CEP), la segunda vuelta de ambos procesos electorales "así como las elecciones a los órganos de gobierno local" tendrá lugar el 21 de febrero de 2027 mientras que la publicación de los resultados finales está prevista para el 7 de marzo.

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Con todo, el CEP ha advertido de que "el cumplimiento de estos plazos depende del establecimiento de un clima de seguridad aceptable y de la disponibilidad de los recursos financieros necesarios para el desarrollo" de los comicios.

"La organización de estas elecciones constituye una responsabilidad compartida por todas las partes implicadas. Implica el compromiso del Gobierno, de los distintos actores y socios, tanto nacionales como internacionales", ha querido recordar el organismo, que ha defendido un proceso electoral "inclusivo e imparcial, respetando los principios de independencia, transparencia y responsabilidad democrática".

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A principios de 2024, una oleada de violencia sacudió Haití, lo que llevó al entonces primer mnistro, Aril Henry, a presentar su dimisión. Entre críticas y tras varios años de inestabilidad, había ascendido al puesto en 2021, tras la muerte del presidente Jovenel Moise en su residencia oficial a manos de un grupo de sujetos armados.

La situación de seguridad sigue siendo catastrófica cinco años después del asesinato de Moise. Según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), durante el primer trimestre del año (enero-marzo de 2026), la violencia ha dejado al menos 1.642 muertos y 745 heridos en medio de matanzas como la perpetrada entre el 29 y el 31 de marzo en 16 localidades de la Baja Artibonite, donde 83 personas fueron asesinadas en solo 72 horas.

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