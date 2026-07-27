El Gobierno pospone a septiembre la aprobación del real decreto de vivienda ante la falta de acuerdo

El Gobierno ha acordado retrasar la aprobación del real decreto de de vivienda al mes de septiembre para lograr un acuerdo con las fuerzas parlamentarias, según han informado este lunes en fuentes del Ministerio que lidera Isabel Rodríguez.

De esta forma, dicho real deacreto no irá al Consejo de Ministros de este martes y se aprobará tras el verano.

Tras semanas intensas de negociación, el Ministerio de Vivienda se reafirma en la posibilidad de un acuerdo "amplio y transversal" para sacar adelante un "ambicioso" paquete de medidas que de estabilidad a quien vive de alquiler e impulse la oferta de vivienda asequible.

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"La responsabilidad y generosidad de todos los grupos ha hecho que el acuerdo esté más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura. No obstante, se ha constatado que la premura en el calendario puede ser un obstáculo para el acuerdo, dada la complejidad del texto", han explicado las mismas fuentes.

Por este motivo, el Ejecutivo ha decidido dar unas semanas más de margen a la negociación y priorizar en el último Consejo de Ministros del curso político la lucha contra los incendios consecuencia de la emergencia climática.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha subrayado que hará todo lo que esté en su mano para lograr el mejor acuerdo posible para garantizar el derecho a la vivienda de toda la ciudadanía.