Apple presenta Apple Care One, un nuevo plan de garantía con cobertura para hasta tres dispositivos

Apple ha presentado Apple Care One, un nueva suscripción que da cobertura a hasta tres dispositivos de la marca frente a los planes individuales, ofreciendo los mismos beneficios que estos.

Apple Care One se ha construido sobre Apple Care+, el seguro de la firma de Cupertino que ofrece soporte técnico y cobertura frente a daños accidentales, incluidas reparaciones y la sustitución de componentes como la batería.

Mientras que Apple Care+ cubre un único dispositivo, Apple Care One amplía esa cobertura a un máximo de tres en un mismo plan (por ejemplo, iPhone, Apple Watch e iPad), que tiene un coste mensual de 19,99 dólares, como se informa en un comunicado compartido en su web.

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Frente a los planes individuales, Apple asegura que los usuarios pueden ahorrar hasta 11 dólares y explica que es posible incluir más dispositivos, cada uno adicional con un coste de 5,99 dólares.

La condición para incluir los dispositivos el nuevo plan es que ninguno supere los cuatro años de antigüedad y que estén en buen estado. Y como beneficio adicional, extiende la cobertura por robo y pérdida de iPhone a iPad y a Apple Watch.

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Este nuevo plan de garantía puede contratarse ya en Estados Unidos desde el iPhone, el iPad o la Mac, o en una Apple Store.