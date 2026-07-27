Jordania intercepta y destruye dos drones en su espacio aéreo

Las Fuerzas Armadas de Jordania han informado este lunes de que un caza de la Real Fuerza Aérea del país ha logrado interceptar dos drones en espacio aéreo jordano en un ataque que llega en pleno aumento de la tensión en la región.

Así, ha indicado que, al menos de momento, no se han registrado víctimas ni heridos tras el lanzamiento de estos drones. Tampoco daños materiales, según un comunicado del Ejército difundido a través de su página web.

Miembros del Equipo Real de Ingenieros de Jordania han sido desplegados en las zonas donde se ha producido el impacto de los escombros de los dos vehículos aéreos no tripulados para analizar los restos y garantizar la seguridad en estas zonas "de acuerdo con los procedimientos técnicos y de seguridad vigentes".

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"Seguimos supervisando posibles cambios en el espacio aéreo de Jordania y mantenemos las capacidades de defensa al más alto nivel operativo para lidiar con cualquier amenaza que busque acabar con la seguridad y la protección del territorio y sus ciudadanos", recoge el texto.