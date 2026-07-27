Consorcio del Oleoducto del Caspio reanuda el bombeo en petroleros tras ataques de drones

Astaná, 27 jul (EFE).- El Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK) reanudó este lunes la carga de petróleo en los buques cisterna en el puerto ruso de Novorosíisk (mar Negro) para su exportación, según informó el Ministerio de Energía de Kazajistán.

El KTK había suspendido la pasada semana esas operaciones por motivos de seguridad debido a varios ataques de drones contra petroleros atracados en dichas terminales portuarias.

El crudo kazajo, el 80 % del cual utiliza esta vía para su exportación, está siendo bombeado en los petroleros 'Milos' y 'Seamajesty', precisa el comunicado.

Las autoridades kazajas, que coordinan sus acciones con los otros miembros del consorcio, entre ellos compañías occidentales, aseguran que la continuación de las actividades de carga del petróleo transportado por el KTK depende de la evolución de la situación.

Hace una semana un ataque con drones provocó un incendio en la cubierta de un petrolero, que fue extinguido varias horas después por los equipos de emergencia del KTK. Un ataque similar perpetrado un día antes causó un incendio en el petrolero 'Asia', que pertenece a la compañía estadounidense Chevron.

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En ambos casos no hubo que lamentar heridos ni se produjeron fugas o vertidos en el mar.

El consorcio tachó el ataque de "acto de agresión directa" contra una instalación civil, al tiempo que destacó el importante papel del oleoducto a la hora de garantizar la seguridad energética global.

Precisamente, el presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, abogó este sábado por congelar la guerra en Ucrania durante una reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

"Quizás haya llegado el momento de congelar este conflicto y volver a la 'Fórmula de Estambul 2.0', dado que allí se lograron resultados significativos”, dijo Tokáyev durante el encuentro en la ciudad rusa de Omsk.

En 2022, pocos meses después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, el líder kazajo dijo delante de su par ruso que Astaná nunca reconocería la independencia de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, que fueron entonces anexionadas por Rusia. EFE

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