Carlos Rivera confirma que será padre por segunda vez: "Es una niña y estamos muy ilusionados"

Carlos Rivera atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. El cantante mexicano ha confirmado que él y su mujer, Cynthia Rodríguez, esperan su segundo hijo, una noticia que llega apenas dos años después del nacimiento de su primogénito, León, y que amplía una de las familias más discretas y queridas del panorama latino.

La pareja, que contrajo matrimonio en 2022 tras varios años de relación, siempre ha optado por mantener su vida privada alejada del foco mediático. Sin embargo, en esta ocasión, el artista no ha podido ocultar la ilusión con la que afronta esta nueva etapa familiar y ha compartido algunos detalles sobre la llegada del bebé.

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Durante su asistencia a la Global Gift Humanitarian Award Gala de Marbella, Carlos ha confirmado que volverá a convertirse en padre y ha desvelado, además, el sexo del bebé. "Sí, ya viene. Estamos muy ilusionados, es una niña. Es mi segundo bebé y tenemos muchísimas ganas de que llegue", ha confesado con una gran sonrisa.

El intérprete de Recuérdame ha asegurado que la familia espera con enorme emoción la llegada de la pequeña, convencido de que los próximos meses estarán marcados por la felicidad. "Viene un año muy bonito en espera y el año que viene seguramente será un año muy bendecido", ha añadido, dejando entrever el especial momento personal que vive junto a Cynthia Rodríguez.

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Mientras continúa cosechando éxitos sobre los escenarios, Carlos Rivera afronta ahora uno de los proyectos más importantes de su vida: volver a ser padre. La llegada de su primera hija convertirá a León en hermano mayor y supondrá un nuevo capítulo para una familia que siempre ha hecho de la discreción una de sus señas de identidad.