Aoun denuncia ante el jefe de DDHH de la ONU la destrucción de viviendas en el sur por parte de Israel

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha denunciado este lunes ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, la "continua" destrucción y demolición de viviendas por parte de Israel en el sur del país, lo que constituye "una violación flagrante" de las leyes internacionales.

"La continua destrucción de viviendas y el arrasamiento de aldeas en el sur por parte de Israel constituyen una violación directa de los Derechos Humanos y un claro incumplimiento de las leyes y normas internacionales, lo que exige una acción internacional para poner fin a estas prácticas", ha indicado la Presidencia libanesa en un comunicado tras un encuentro entre Aoun y Turk.

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Aoun ha lamentado que el Ejército israelí también haya atacado "lugares religiosos" y sitios patrimoniales. "Esto revela una intención deliberada de causar daño tanto a las personas como a los bienes, especialmente dado que dichos lugares no tienen carácter militar ni albergan presencia armada alguna", ha sentenciado.

Así, ha reiterado su compromiso de "implementar" el acuerdo firmado con Israel, si bien ha expresado su temor de que estas acciones "puedan socavar su eficacia", insistiendo en que Beirut "no aceptará la continua violación de los términos del acuerdo".

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El acuerdo firmado entre las partes en junio para el cese de las hostilidades contempla que el Ejército israelí se retire de ciertas zonas "piloto" del sur de Líbano, si bien la retirada definitiva acabará condicionada, no obstante, al desarme efectivo del partido-milicia chií Hezbolá.

El Ejército libanés confirmó recientemente el despliegue de sus fuerzas en Zautar el Garbiyé, tras la retirada israelí, un proceso supervisado por el Grupo de Coordinación Militar de Líbano (MCG4L), que cuenta con el apoyo y la participación de Estados Unidos, para garantizar la aplicación general del acuerdo marco.

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