RDC se enfrenta ya al brote de ébola más grande de la historia del país, con 1.587 muertos y 3.600 casos

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El brote de ébola declarado a mediados de mayo en República Democrática del Congo (RDC) ya es el más grande registrado en el país y el ritmo de muertes y casos confirmados sigue aumentando hasta un total de 1.587 fallecidos y 3.605 casos confirmados tras un incremento récord de cifras esta semana, según ha alertado este sábado la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El brote "se está intensificando, con transmisión sostenida y un aumento continuo de los casos y las muertes notificadas", avisa la OMs en un comunicado en el que confirma el mayor número semanal de casos notificados (567) y muertes (296) hasta la fecha de un brote alimentado por la "convergencia de la inseguridad, el desplazamiento y la movilidad de la población, y los movimientos transfronterizos" que, combinados, "aumentan el riesgo de una mayor propagación geográfica".

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El nuevo brote de la cepa Bundibugyo, para la que todavía no existe vacuna aprobada, ya supera con creces al que hasta ahora fue el más letal nunca registrado en RDC, el declarado entre 2018 y 2020 y que dejó 3.317 casos confirmados.

La OMS pide inmediatamente una "ampliación sustancial de las actividades de respuesta para adelantarse al brote", identificado ya en casos en 49 zonas sanitarias de cinco provincias del país, especialmente en Ituri, en el norte, que acumula el 88% de los casos confirmados (3.176) y el 82,6% de las muertes (1.311). De las 49 zonas sanitarias afectadas, el brote permanece activo en 33, con casos confirmados notificados en los últimos siete días.

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Además, los contagios entre el personal sanitario persisten, con 151 casos confirmados, incluyendo 44 fallecimientos y 68 recuperaciones.

El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas aprovecha para avisar que en el norte y en el este de la República Democrática del Congo, casi 10 millones de personas ya se enfrentan a niveles críticos o de emergencia por hambre. Ituri sigue siendo uno de los focos de hambre más graves del país, con 1,9 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria en niveles críticos o peores.

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Más de 2,65 millones de personas en las zonas sanitarias afectadas por el ébola se enfrentan a una inseguridad alimentaria aguda, incluidas más de 628.000 personas en situación de emergencia.