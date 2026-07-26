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Ucrania denuncia al menos dos muertos y 20 heridos por un ataque ruso a un supermercado en Chernígov

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Al menos dos personas han muerto, entre ellas una niña de 10 años, y otras 20 han resultado heridas en la región ucraniana de Chernígov, en el norte del país, como consecuencia de un ataque ruso que ha alcanzado a un supermercado, una gasolinera y un almacén de la capital homónima regional.

El jefe de la administración militar de la ciudad, Dmitro Brizhinski, ha declarado un día de luto oficial a la espera de conocer la evolución de los heridos, tres de los cuales han tenido que ser hospitalizados.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ya ha trasladado sus condolencias en redes sociales contra un nuevo acto de "terror ruso deliberado sin ninguna justificación militar".

Rusia todavía no se ha pronunciado sobre este ataque.

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