14-15. Grecia conquista su primera Copa del Mundo al vencer a Hungría

Redacción deportes, 26 jul (EFE).- Grecia conquistó este domingo la Copa del Mundo de waterpolo por primera vez en su historia tras derrotar a Hungría (14-15), la selección con más títulos en la historia junto a Estados Unidos, con cuatro, en la final disputada en Sídney (Australia).

El equipo dirigido por Theodoros Vlachos culminó un brillante recorrido en el torneo, en el que superó a Montenegro en cuartos de final (14-13) y a Italia en semifinales (9-10), para conquistar el primer gran título absoluto de su historia, después de acumular varios subcampeonatos: la plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el Mundial de Fukuoka 2023 y la propia Copa del Mundo de 2025.

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En aquella edición fue España, finalmente quinta en esta ocasión, quien privó a Grecia del título. Un año después, el combinado heleno se tomó la revancha con la historia y resolvió una final tan equilibrada como se esperaba gracias a un gol de Stylianos Argyropoulos a falta de trece segundos, que estableció el definitivo 14-15.

A diferencia de la semifinal ante Italia, en la que el portero Panagiotis Tzortzatos fue decisivo con 23 paradas y un 72 % de acierto, Grecia encontró esta vez a su gran referente en ataque. Dimitrios Skoumpakis firmó cinco goles para liderar el triunfo, mientras que Tzortzatos, aunque menos determinante, volvió a aportar seguridad bajo palos con 12 intervenciones (46 % de efectividad).

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Hungría, por su parte, acusó la ausencia de su guardameta titular, Soma Vogel. Ni Kristóf Csoma, con cinco paradas, ni Viktor Gyapjas, con dos, lograron aportar la seguridad necesaria para frenar el acierto ofensivo griego.

El conjunto magiar vuelve a quedarse a las puertas de un título que se le resiste desde 2018. EFE

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