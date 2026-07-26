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El escolta estadounidense Chase Audige llega al San Pablo Burgos desde Unicaja

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El Recoletas Salud San Pablo Burgos anunció este domingo la contratación del escolta estadounidense Chase Audige, procedente del Unicaja, para la próxima temporada 2026/27 en la Liga Endesa y la EuroCup con el equipo castellano.

"Chase Audige (29/06/1999, Nueva York, Estados Unidos) se incorpora al Recoletas Salud San Pablo Burgos que disputará la Liga Endesa y la BKT EuroCup en la temporada 2026/27", anunció un Burgos que se hace con los servicios del escolta con pasaporte jamaicano.

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El jugador, de 1,93, inició su carrera deportiva en la NCAA, la liga universitaria de Estados Unidos, en la que formó parte de las plantillas de William & Mary Tribe y de Northwestern Wildcats, hasta 2023. El escolta compitió la siguiente campaña en la G-League, la liga de desarrollo estadounidense, junto a Capital City Go-Go y Windy City Bulls.

En el curso 2024/25, Audige puso rumbo a Europa, donde firmó por el Filou Oostende belga, promediando 12,1 puntos, 3 rebotes y 2,8 asistencias por partido. El jugador inició la pasada temporada en el Bosna Royal de Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina, desde donde llegaría a las filas de Unicaja en diciembre de 2025.

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Junto al equipo malagueño, el jugador compitió en 25 partidos de Liga Endesa, en los que acumuló un 37,5% de acierto desde el perímetro, además de haber participado en 11 encuentros de Basketball Champions League.

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