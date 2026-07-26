El escolta estadounidense Chase Audige llega al San Pablo Burgos desde Unicaja

El Recoletas Salud San Pablo Burgos anunció este domingo la contratación del escolta estadounidense Chase Audige, procedente del Unicaja, para la próxima temporada 2026/27 en la Liga Endesa y la EuroCup con el equipo castellano.

"Chase Audige (29/06/1999, Nueva York, Estados Unidos) se incorpora al Recoletas Salud San Pablo Burgos que disputará la Liga Endesa y la BKT EuroCup en la temporada 2026/27", anunció un Burgos que se hace con los servicios del escolta con pasaporte jamaicano.

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El jugador, de 1,93, inició su carrera deportiva en la NCAA, la liga universitaria de Estados Unidos, en la que formó parte de las plantillas de William & Mary Tribe y de Northwestern Wildcats, hasta 2023. El escolta compitió la siguiente campaña en la G-League, la liga de desarrollo estadounidense, junto a Capital City Go-Go y Windy City Bulls.

En el curso 2024/25, Audige puso rumbo a Europa, donde firmó por el Filou Oostende belga, promediando 12,1 puntos, 3 rebotes y 2,8 asistencias por partido. El jugador inició la pasada temporada en el Bosna Royal de Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina, desde donde llegaría a las filas de Unicaja en diciembre de 2025.

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Junto al equipo malagueño, el jugador compitió en 25 partidos de Liga Endesa, en los que acumuló un 37,5% de acierto desde el perímetro, además de haber participado en 11 encuentros de Basketball Champions League.