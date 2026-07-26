Meloni expresa solidaridad con Alemania y condena cualquier forma de odio y extremismo

Roma, 26 jul (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, transmitió este domingo la solidaridad de Italia con Alemania y su "firme" condena y oposición hacia "cualquier forma de odio y extremismo" tras el atropello múltiple en el Día del Orgullo LGBTI en Berlín.

"En nombre del Gobierno italiano, expreso mi solidaridad y mi más sincero pésame ante las dramáticas noticias que nos llegan desde Berlín. Italia condena y se opone con firmeza a cualquier forma de odio y extremismo, y trabaja a todos los niveles para defender la libertad y la seguridad de nuestros ciudadanos", escribió la mandataria en sus redes sociales.

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También dirigió su pensamiento a los familiares de la víctima mortal que ha dejado el suceso hasta el momento "y deseos de una pronta recuperación para los numerosos heridos".

"Estamos del lado de Alemania y del pueblo alemán", afirmó Meloni.

Al menos una persona murió y otras 16 resultaron heridas el sábado durante la fiesta del Día del Orgullo LGBTI en un atropello múltiple con un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga tras abandonar el coche que utilizó contra el evento celebrado en el centro de Berlín.

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El autor del atropello sería simpatizante del grupo yihadista Estado Islámico (EI), según informaron este domingo varios medios locales, entre ellos 'Der Spiegel' y 'Bild'.

ccg/mra