'Ornamentos', del pintor Fernando Clemente, gana el XI Premio de Creación Artística Cortes de Cádiz

La obra 'Ornamentos', de Fernando Clemente, es la galardonada con el undécimo Premio de Creación Artística Contemporánea Cortes de Cádiz. El jurado, reunido en la Casa de Iberoamérica el pasado 22 de julio, valoró de este trabajo "la contundente propuesta por la abstracción, un ejercicio de reflexión que prioriza la gramática de la pintura". El premio cuenta con una dotación económica de 10.000 euros.

Presidido por el teniente de alcalde Pablo Otero Gallardo, el jurado estuvo compuesto por el comisario y crítico de arte Sema D'Acosta; la directora de la Fundación Montenmedio, Rocío Gutiérrez, y el ganador de la última edición, José Carlos Naranjo, actuando como secretaria Mabel Caballero, de la Casa de Iberoamérica, con voz pero sin voto, al igual que la presidencia.

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El jurado también decidió conceder sendas menciones de honor a las obras 'Wonder cave', de Javier Palacios, y 'Cría cuervos y te sacarán los ojos', de Laura Vinós, reconociendo también su gran calidad, según se recoge en una nota.

'Ornamentos', la obra seleccionada por el jurado, es un óleo de grandes dimensiones (235 x 170 cm) creado este mismo año. Su autor, Fernando Clemente (Jerez de al Frontera, 1975) es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Su última exposición individual tuvo lugar en la Galería Palma (Mallorca) este 2026, además de haber participado en una muestra colectiva en la edición de la Feria ARCO, dentro del stand de Rafael Ortiz. Anteriormente, el año pasado, expuso en solitario en la galería Rafael Ortiz (en Madrid y también en Sevilla) y en el Instituto Cervantes de Palermo, Italia.

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Clemente ha sido merecedor de distintos premios y reconocimientos, entre ellos los de la Bienal de Pintura de Paterna (Valencia), el Premio Nacional José Arpa de Carmona; el Premio de Artes Plásticas 'Desencaja' del programa de arte de la Junta de Andalucía; el que concede la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) o el Certamen Nacional de Arte Contemporáneo de Utrera.

Los Premios Cortes de Cádiz fueron creados por el Ayuntamiento de Cádiz en el año 2002. Fueron ampliando categorías hasta sumar doce galardones en el año 2012. Así fueron entregándose hasta 2016, año en el que el Ayuntamiento decidió no continuar con estas convocatorias. En 2024, el equipo de Gobierno municipal retomó los concursos estableciendo cuatro categorías: Relatos, Creación Artística Contemporánea, Mares y Océanos y Libertad.

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En la edición de 2026, las bases se aprobaron el pasado mes de abril y el plazo estuvo abierto desde el 14 de mayo hasta el pasado 12 de junio.