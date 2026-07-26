Machado y González esperan que diálogo entre chavismo y un grupo opositor logre elecciones

Caracas, 26 jul (EFE).- Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia dijeron este domingo que esperan que el diálogo entre el chavismo y un grupo de oposición que comenzará el próximo sábado, 1 de agosto, logre, entre otros objetivos, un "cronograma electoral presidencial oportuno".

En un comunicado, aseguraron que evaluarán ese proceso "con base en logros concretos y verificables: la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusiones, un cronograma electoral presidencial oportuno y el pleno respeto a la soberanía popular". EFE

PUBLICIDAD