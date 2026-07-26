(Crónica) Llopis y Bestué lucen galones en el cierre del Campeonato de España

Enrique Llopis y Jaël-Sakura Bestué sumaron un nuevo título nacional a su palmarés en los 110 metros vallas y los 200 lisos este domingo, en la última jornada del 106º Campeonato de España de Atletismo celebrado en el estadio Ciudad de Málaga.

El valenciano, subcampeón del mundo en 60 metros vallas en Torun, cuarto olímpico en París 2024, firmó su cuarto oro nacional consecutivo en una final que dominó sin rival, con un tiempo de 13.43, por delante de Asier Martínez y Hugo Chapado. Llopis, que dominó desde la primera valla, igualó lo que hizo el homenajeado en Málaga Orlando Ortega entre 2016 y 2019.

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Por otro lado, la plusmarquista nacional y líder española del año Jaël-Sakura Bestué logró su cuarto título consecutivo (22.57) y su séptimo en total en una final de 200 que dominó con autoridad. Por detrás, hizo falta la fotofinish entre la vigente campeona de 200 metros short track Alba Borrero y Esperança Cladera. La prueba masculina se la adjudicó Oriol Sánchez.

En una tarde llena de finales, con algo de menos del viento que lastró la búsqueda de marcas, señalada estaba la de longitud masculina, por las opciones de ganarse un cupo para el Campeonato de Europa de Birmingham (Inglaterra), del 10 al 16 de agosto. Jaime Guerra se llevó el oro, como en 2023 y 2024, con 8,14, por delante del incansable Eusebio Cáceres (8,11) y Lester Lescay (8,05).

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Por otro lado, en los 800 metros, David Barroso demostró su gran temporada para ganar su primer título absoluto, manteniendo a raya a por milésimas a un Mohamed Attaoui que, pese a venir con dudas en su rendimiento, demostró que no está lejos de su mejor versión remontando en la recta. En la final femenina, Rocío Arroyo revalidó su oro con una bonita pelea ante Marta Mitjans y Lorea Ibarzabal.

En el peso femenino siguió la dictadura de Belén Toimil, por séptimo año consecutivo campeona de España, siguiendo la estela de otras dos grandes históricas de la especialidad como Úrsula Ruiz (12) y Margarita Ramos (9 consecutivos). Mientras, Manu Quijera lideró la jabalina desde el principio para ganar con 76,41 metros, en el octavo doblete con su hermano Nicolás Quijera segundo.

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Por otro lado, en la altura femenina se vivió una igualada final que supuso el primer título, con solo 17 años, de Aitana Alonso (1,84), rompiendo la racha de cuatro oros seguidos de Una Stancev. En la pértiga masculina, prueba que no se disputó el viernes por el viento, se impuso Fabio Marco, joven saltador aragonés de 20 años que alcanzó su primer título absoluto.

En los relevos, el FACSA Playas de Castellón ganó las finales femenina del 4x100 y, con récord del Campeonato, del 4x400, mientras que la Real Sociedad se impuso en el 4x100 masculino y el 4x00 fue para Atletismo Intec Zoiti de Huesca, también con récord de la cita.

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