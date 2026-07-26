Periodista Catalina Gómez explica que cubrir una guerra es mirar más allá de las batallas

Bogotá, 26 jul (EFE).- La periodista colombiana Catalina Gómez Ángel aseguró este domingo que el periodismo de guerra no puede limitarse a narrar los combates o los movimientos militares, sino que debe mostrar cómo los conflictos transforman la vida cotidiana de toda una sociedad, durante una conversación en el Festival Gabo en Bogotá.

"La guerra trasciende toda la sociedad, desde el campo de la salud, de la educación, las maestras, las enfermeras (...) Lo que no entendemos es que cubrir una guerra es cubrir un país en conflicto", afirmó Gómez Ángel en el coloquio 'Los rostros cotidianos de la guerra'.

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La corresponsal, que el pasado viernes recibió el Reconocimiento a la Excelencia de la Fundación Gabo y que ha cubierto conflictos como la guerras de Siria e Irán y la invasión rusa de Ucrania, sostuvo que el reto del periodismo consiste en mirar más allá del frente de batalla y explicar cómo la violencia modifica la vida de millones de personas.

Durante el panel, compartido con el estadounidense Jon Lee Anderson, la venezolana Luz Mely Reyes y el caricaturista sudanés Khalid Albaih, Gómez Ángel recordó una de sus primeras coberturas en la ciudad siria de Alepo, donde comprendió que un mismo conflicto podía vivirse desde perspectivas completamente distintas.

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"Entiendes esa tensión (...) cada persona está viviendo esa experiencia desde puntos de vista distintos. Hay que contar esa doble realidad que se vive en los conflictos", explicó.

La periodista también reflexionó sobre los límites personales del oficio y reconoció que existen historias que ha decidido no publicar.

"Hay muchas cosas que no he contado (...) porque me afectan o porque no me he sentido capaz", confesó al referirse al ataque ruso contra la estación de Kramatorsk, en Ucrania, en el que murió la periodista ucraniana Victoria Amelina.

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Gómez Ángel explicó que conserva videos, testimonios y material de aquel episodio, pero que aún no ha encontrado el momento para escribir sobre esa experiencia, una decisión que calificó como "muy personal".

En el mismo panel, Jon Lee Anderson sostuvo que, con los años, comprendió que las historias humanas comunican mejor la realidad de la guerra que los enfoques impuestos por algunos medios, mientras que Luz Mely Reyes defendió la persistencia del periodismo para mantener la atención sobre crisis que dejan de ocupar titulares, como la venezolana.

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El coloquio hizo parte de la programación del 14 Festival Gabo que finaliza este domingo y estuvo moderado por Artur Romeu, director para América Latina de Reporteros Sin Fronteras (RSF). EFE

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