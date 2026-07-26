The Dolphin Company aclara afirmaciones falsas de su administración anterior

PR Newswire

WILMINGTON, Delaware, 26 de julio de 2026

Los expedientes judiciales en México no respaldan las afirmaciones realizadas por el ex Director General, y, por el contrario, el Director Independiente y el Director de Reestructuración (Chief Restructuring Officer) de The Dolphin Company (la "Compañía") continúan al frente de la compañía conforme a las leyes de México y al proceso de Capítulo 11 en los Estados Unidos.

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WILMINGTON, Delaware, 26 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- La administración debidamente autorizada y reconocida por los tribunales de México y por la Corte de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware emitió hoy la siguiente declaración en respuesta a un comunicado de prensa que aparenta provenir de la compañía, pero que fue divulgado por el ex Director General, Eduardo de Martín Albor Villanueva, y otras personas que afirman hablar en representación de la Compañía.

El reciente comunicado difundido por la antigua administración es falso y engañoso, y su emisión no autorizada infringe diversas órdenes emitidas por la Corte de Quiebras de los Estados Unidos. Ningún tribunal mexicano ha revocado el cambio de administración de The Dolphin Company realizado en marzo de 2025. Steven Strom, Director Independiente de la Compañía, y Robert Wagstaff, Director de Reestructuración (Chief Restructuring Officer), continúan siendo los representantes debidamente autorizados de la Compañía y siguen encabezando su proceso de reestructuración.

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Cualquier afirmación en sentido contrario es simplemente falsa. En términos sencillos, no existe ningún concurso mercantil en México que supervise la reestructuración de cualquiera de las entidades que integran The Dolphin Company. Las actuaciones del Sr. Albor relacionadas con sus intentos de iniciar un procedimiento de insolvencia en México han dado lugar a procedimientos penales actualmente en trámite en su contra en dicho país.

La declaración de la administración anterior también omite otro hecho fundamental: las medidas cautelares emitidas por un tribunal civil de la Ciudad de México el 4 de abril de 2025 continúan prohibiendo al Sr. Albor ostentarse o actuar como representante de la Compañía.

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La Compañía no permitirá que declaraciones públicas inexactas desvíen la atención de su trabajo. The Dolphin Company continúa enfocada en completar su proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11, proteger el bienestar de sus animales, apoyar a sus empleados y preservar valor para todas las partes interesadas.

"El expediente es claro: la administración anterior no ha sido reinstalada. No existe ninguna resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establezca lo contrario, y la administración autorizada de The Dolphin Company permanece en funciones", señalaron Steven Strom, Director Independiente de The Dolphin Company, y Robert Wagstaff, Director de Reestructuración (Chief Restructuring Officer). "Seguimos enfocados en una reestructuración responsable de la Compañía y en proteger a los empleados y animales que dependen de la continuidad de sus operaciones." Cualquier intento de la administración anterior de reinstalarse o de ostentarse como controladora de The Dolphin Company constituye una violación de las leyes de México y de los Estados Unidos.

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La Compañía se reserva todos sus derechos para actuar contra cualquier declaración falsa o engañosa realizada por la administración anterior o por cualquier persona que pretenda actuar en nombre de la Compañía sin contar con la debida autorización.

SOBRE THE DOLPHIN COMPANY

The Dolphin Company es un operador de parques acuáticos con presencia internacional que opera 30 parques y hábitats para delfines en 8 países, enfocado en ofrecer experiencias interactivas con mamíferos marinos y en promover la protección del medio ambiente mediante programas de educación y conservación.

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Leisure Investments Holdings LLC es la sociedad controladora de The Dolphin Company y actualmente se encuentra sujeta a un procedimiento de reorganización bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos, tramitado ante el Tribunal de Quiebras correspondiente en Delaware. Información adicional relativa al procedimiento bajo el Capítulo 11, incluyendo los documentos judiciales presentados en dicho procedimiento, puede consultarse en (https://www.veritaglobal.net/dolphinco), o bien comunicándose al 888-733-1434 (desde Estados Unidos y Canadá) o al 3110-751-2633 (llamada internacional)

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/the-dolphin-company-aclara-afirmaciones-falsas-de-su-administracion-anterior-302834780.html

FUENTE Leisure Investments Holdings LLC, et al. (The Dolphin Company)