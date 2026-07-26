Luis de la Fuente visita en Las Rozas a los desalojados por los incendios

El seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha visitado este domingo en el punto de acogida de La Marazuela, en Las Rozas (Madrid), a las personas desalojadas a causa de los incendios que se están produciendo en la Comunidad de Madrid.

El técnico riojano, que hace una semana conquistaba el Mundial con España, se acercó hasta las instalaciones municipales para trasladar su apoyo a los cerca de 300 vecinos que cumplen ya su tercer día desalojados de sus hogares a causa de la ola de incendios que afecta a la región. De la Fuente compartió la mañana con las personas desplazadas, voluntarios y el personal de emergencias.

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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) mantiene desde el sábado abiertas las puertas de su residencia oficial en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para alojar a las familias desalojadas en situación de mayor vulnerabilidad.

En las instalaciones de La Marazuela han pasado la noche un total de 290 vecinos procedentes de los municipios de Hoyo de Pinares, Navalagamella, Zarzalejos, Pelayos de la Presa, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Peralejo, Colmenar del Arroyo y del Camping de El Escorial.

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