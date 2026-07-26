Los Reyes Felipe y Letizia visitan a los afectados por los incendios y les trasladan todo su apoyo y cariño

El Rey Felipe VI ha querido mostrar de primera mano su apoyo a los miles de afectados por la grave ola de incendios que azota distintos puntos de España. Acompañado por la Reina Letizia, el monarca se ha desplazado este domingo al polideportivo La Chopera, en Villamanta (Madrid), uno de los centros habilitados para acoger a las personas evacuadas de los municipios afectados por las llamas. Allí ha conversado con vecinos, voluntarios y efectivos desplegados en la emergencia, a quienes ha agradecido el esfuerzo realizado durante unos días especialmente complicados.

Durante su visita, Felipe VI ha puesto en valor la respuesta conjunta de todas las instituciones implicadas en la lucha contra el fuego, subrayando la importancia del trabajo coordinado entre administraciones y cuerpos de emergencia. "Cuando se trabaja unidos, se puede afrontar cualquier riesgo", ha asegurado el Rey, que ha calificado de "ejemplar" la coordinación entre los distintos organismos que participan en las labores de extinción y asistencia a los afectados.

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El monarca también ha querido trasladar un mensaje de cercanía y ánimo a todas las personas que han tenido que abandonar sus hogares a causa de los incendios. "Todo nuestro cariño" ha expresado a los evacuados, interesándose por su situación y por cómo están afrontando estos difíciles momentos mientras permanecen alojados en el dispositivo de emergencia.

Los Reyes han recorrido las instalaciones del polideportivo, donde han mantenido encuentros con familias desplazadas, voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja y miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), además de otros profesionales que trabajan sin descanso para controlar una situación que continúa siendo muy delicada en varios puntos del país.

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La visita de Felipe VI y doña Letizia se produce en plena emergencia nacional por los incendios que afectan especialmente a la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Castellón. En los últimos días, decenas de miles de personas han tenido que ser evacuadas o confinadas y las llamas han arrasado miles de hectáreas, lo que ha obligado a desplegar un amplio operativo coordinado entre administraciones, servicios de emergencia y la UME.