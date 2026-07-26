Irán anuncia que una mina ha explotado al paso de un petrolero en el estrecho de Ormuz

Las autoridades iraníes han anunciado que una mina ha explotado al paso de un petrolero en el estrecho de Ormuz, según han informado fuentes de la Defensa iraní al portal nacional especializado Defence Press y a la agencia semioficial de noticias Mehr.

La explosión ha ocurrido en torno al mediodía. No hay constancia de víctimas por ahora ni más datos sobre el barco más allá de que "se desvió de la ruta especificada por Irán" en el paso por el estrecho.

El tráfico en Ormuz sigue estando en mínimos históricos entre el doble bloqueo impuesto por Irán y Estados Unidos. Los datos de MarineTraffic mostraron que el tráfico a través del estrecho de Ormuz se redujo el viernes a tan solo seis cruces confirmados, lo que representó una disminución del 60% con respecto al día anterior.

PUBLICIDAD

Cinco de los seis buques siguieron el plan unilateral iraní --la ruta designada por Teherán para el paso de las embarcaciones-- lo que puso de manifiesto la continua concentración de tráfico a lo largo de esa ruta específica.

Mientras tanto, el estrecho de Bab el Mandeb registró 49 cruces confirmados, un total que incluyó cinco buques autorizados, 11 buques clandestinos y cuatro tránsitos no oficiales, de acuerdo con los datos recogidos por la agencia oficial de noticias turca Anatolia.

PUBLICIDAD