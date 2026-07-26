Los hutíes afirman que 120.000 enfermos de cáncer en el Yemen sufren por el bloqueo saudí

Saná, 25 jul (EFE).- Unos 120.000 pacientes con cáncer en Yemen se enfrentan a una crisis humanitaria "cada vez más grave", de la que el ministerio de Sanidad controlado por los rebeldes chiíes hutíes responsabiliza directamente al bloqueo impuesto por Arabia Saudí, que lidera una coalición militar contra los insurgentes.

El portavoz de dicho ministerio, Anees al Asbahi, dijo hoy en una rueda de prensa que la grave escasez de medicamentos y las restricciones para viajar al extranjero en busca de tratamiento están "agravando" la situación de los enfermos.

La autoridad insurgente aseguró que el desabastecimiento afecta ya al 60 % de los fármacos contra el cáncer y que han fallecido unos 28.000 pacientes "en los últimos años por no obtener tratamiento adecuado o no poder viajar al extranjero".

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Desde el organismo gestionado por los rebeldes hutíes -alineados con Irán- se detalló que entre 2021 y 2025, más de 15.600 pacientes requirieron tratamientos no disponibles en el país.

Los hutíes atribuyeron esta situación a la desaparición de 1.329 fármacos -entre ellos 12 de quimioterapia- y a la retirada del mercado yemení de 83 empresas farmacéuticas internacionales debido a las restricciones a la importación.

El portavoz advirtió del impacto en la infancia, al señalar que el 30 % de los niños con leucemia que necesitaban tratamiento en el exterior han fallecido, mientras que unos 3.000 menores con la misma enfermedad están afectados por la falta de medicinas.

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Asimismo, las autoridades insurgentes de Saná indicaron que el cierre del aeropuerto de la capital impide viajar al exterior, lo que obliga a muchos pacientes a realizar largos desplazamientos por carretera hacia Adén, en el sur.

Según sus datos, las restricciones impiden también importar helio para diagnóstico, fuentes radiactivas para radioterapia y yodo radiactivo para el cáncer de tiroides.

Por ello, el ministerio hutí instó a la ONU y a organizaciones internacionales a presionar para la reapertura del aeropuerto de Saná y el alivio de las restricciones marítimas para garantizar la entrada de suministros médicos.

Esta denuncia se produce en pleno repunte del conflicto, tras la reciente reactivación de las hostilidades este mes de julio entre los hutíes y Arabia Saudí, rompiéndose así la tregua en vigor pactada por la ONU en 2022.

La tensión escaló tras el bombardeo de la pista del aeropuerto de Saná para impedir el aterrizaje de un avión procedente de Irán, lo que desencadenó ataques de represalia insurgentes contra territorio saudí y la declaración de un bloqueo marítimo rebelde en el mar Rojo.

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Las hostilidades se han intensificado con ataques del grupo insurgente contra buques y objetivos saudíes, a los que la coalición liderada por Riad ha respondido con bombardeos contra posiciones militares hutíes en Hudeida -ciudad portuaria yemení-, en lo que la ONU ha calificado como la crisis más aguda entre ambas partes desde la tregua mediada por Naciones Unidas.

Riad, por su parte, ha rechazado de forma repetida las acusaciones de bloqueo, sosteniendo que la ayuda humanitaria y el comercio entran por los puertos bajo control del gobierno internacionalmente reconocido del Yemen y que las restricciones buscan evitar el contrabando de armas hacia el grupo alineado con Irán. EFE

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(foto)(vídeo)