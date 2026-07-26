Instalan un Puesto de Mando Avanzado en La Iglesuela del Tiétar y el fuego en Almorox está "estabilizado"

Tras la reunión del Cecopi en Navalcarnero (Madrid), se ha determinado la instalación de un Puesto de Mando Avanzado en La Iglesuela del Tiétar (Toledo), desde donde se coordinarán los esfuerzos de Castilla-La Mancha en lo relativo a la provincia de Toledo.

Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, en declaraciones a los medios tras esta reunión.

Según el delegado, este nuevo puesto de mando va a tratar de dirigir desde allí las operaciones, fundamentalmente desde La Iglesuela hasta La Adrada, en la provincia de Ávila. "Y ahí tratarán de poner un frente fundamentalmente de contención".

Respecto al incendio de Almorox (Toledo), el delegado del Gobierno en la región ha asegurado que el fuego está "estabilizado", con lo cual en Castilla-La Mancha "somos optimistas". "Hay que ser muy prudentes y los técnicos dicen que está estabilizado, pero aún no controlado", ha precisado.

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También ha recordado que son once los municipios toledanos evacuados por el incendio de Ávila: Sartajada, Almendral de la Cañada, La Iglesuela del Tiétar, Buenaventura, Navamorcuende, El Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuño Gómez y Pelahustán.

En cuanto a la vuelta a casa, ha subrayado que hay que ser "extremadamente prudente". "En este momento no se ha autorizado en ningún caso que se vuelva a las casas y la UME será la que tenga que decidir si se puede o no volver a los domicilios".

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Asimismo, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha ha dejado abierta la posibilidad de que haya "corredores" para que los ganaderos puedan acudir a sus granjas a atender a los animales.

Finalmente, José Pablo Sabrido ha hecho un llamamiento a la "prudencia" de todos los ciudadanos y "huir de bulos".