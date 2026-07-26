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El estadounidense Brandon Childress refuerza la dirección de juego del Monbus Obradoiro

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El base estadounidense Brandon Childress jugará la próxima temporada en el Monbus Obradoiro, ha anunciado este domingo el club gallego, que confirma así su cuarto fichaje para el curso de su regreso a la Liga Endesa.

Childress, de 28 años y 1,83 metros de altura, fue uno de los referentes del Bursaspor durante la pasada temporada, en la que promedió 14,9 puntos, 6,8 asistencias y 2,6 rebotes por partido, siendo el máximo asistente de su equipo y uno de sus principales referentes ofensivos en la liga turca. Además, disputó la Basketball Champions League, con 10,5 puntos, 5,5 asistencias y 2,7 rebotes de media en seis encuentros.

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Previamente, el norteamericano militó en el CBet Jonava de Lituania, donde superó los 18 puntos por partido antes de dar el salto al conjunto turco. A lo largo de su trayectoria profesional también ha competido en Grecia, Estonia, Alemania, República Dominicana y la NBA G League, acumulando una amplia experiencia internacional.

De esta manera, se convierte en el cuarto fichaje del verano del equipo compostelano, dirigido por Diego Epifanio, después de los del escolta canadiense Caleb Agada, el alero brasileño Leo Meindl y el pívot alicantino Alonso Faure.

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