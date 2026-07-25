La Unesco declara Patrimonio Mundial el Refugio de Vida Silvestre de Okefenokee (EEUU)

Tokio, 25 jul (EFE).- La Unesco decidió este sábado declarar el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Okefenokee, que se localiza entre los estados estadounidenses de Georgia y Florida, como Patrimonio Mundial.

Durante la asamblea anual que se está celebrando en la ciudad surcoreana de Busán, el organismo destacó que el refugio protege un vasto mosaico de pantanos y bosques, una alta biodiversidad y tiene un profundo significado histórico, cultural y espiritual para pueblos indígenas.

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Tras la inclusión en la lista, la delegación estadounidense hizo hincapié en que el Patrimonio Mundial "es más que reconocer lugares de valor universal excepcional", ya que "se trata de inspirar a las personas a cuidarlos a través de las comunidades, más allá de las fronteras, para siempre".

"Okefenokee es un lugar donde la naturaleza aún reina. A lo largo de más de 400.000 acres, el agua, el fuego, la turba y el tiempo continúan dando forma a un humedal intacto, recordándonos que la conservación se trata de proteger los sistemas naturales que sustentan la vida misma", expresó.

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Así, la delegación estadounidense declaró que acepta esta inscripción "no como una meta final, sino como un compromiso para mantener Okefenokee salvaje, resiliente y próspero para las generaciones venideras".

Este santuario de agua dulce en el sur de Estados Unidos, que abarca un área superior a 162.000 hectáreas, mantiene intactas algunas de sus condiciones desde la prehistoria y constituye uno de los mayores ecosistemas naturales de agua dulce del mundo.

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El refugio, que conserva extensos depósitos de turba formados durante unos 5.000 años, acoge 21 tipos de vegetación y una extensa fauna, incluidas más de un millar de especies de polillas. EFE