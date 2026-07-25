Ayuso y Pedro Sánchez se encuentran en el Puesto de Mando Avanzado en Cenicientos para seguir la evolución del incendio

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han encontrado en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), ubicados en Cenicientos, para seguir la evolución del gran incendio que asola la sierra oeste madrileña.

Ayuso, que ha participado en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), ya anunció allí desde la zona que la Comunidad está preparando un contrato de emergencia dotado con un millón de euros para atender a las explotaciones ganaderas afectadas por el gran incendio forestal de la Sierra Oeste.

PUBLICIDAD

Las ayudas se destinarán, entre otras necesidades, a garantizar la alimentación de los animales y prestar asistencia veterinaria a las instalaciones perjudicadas por las llamas, según ha explicado la presidenta autonómica en declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en Cenicientos.

Sánchez, por su parte, ha advertido este sábado de que la situación por los incendios forestales en Madrid y Ávila "sigue siendo compleja", aunque ha subrayado que existe una "ventana de oportunidad" durante este fin de semana para avanzar en las labores de extinción.

PUBLICIDAD