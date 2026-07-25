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El Campus Internacional de Pádel reúne a 38 jugadores de cuatro países en Meres

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El Campus Internacional de Pádel se desarrollará del 26 de julio al 1 de agosto en las instalaciones de FutsaMeres, si bien la programación se completará con actividades complementarias en los municipios de Gijón y Oviedo. La iniciativa reunirá a un total de 38 jugadores y jugadoras de entre los 10 y los 20 años. Entre los participantes se encuentran deportistas de distintas nacionalidades procedentes de Inglaterra, Rusia, México y España.

En cuanto a la representación nacional, la actividad contará con atletas llegados desde Madrid, Barcelona, Valencia, Extremadura y Castilla y León, entre otras comunidades autónomas. Asimismo, entre los asistentes figuran campeones del mundo y de Europa con la selección española, además de campeones autonómicos de Asturias, Madrid, Valencia y Castilla y León.

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Durante la semana de duración, se llevarán a cabo entrenamientos específicos de técnica, táctica, preparación física y situaciones de juego, los cuales se han estructurado en doble turno de mañana y tarde.

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