Dimite el ministro de Educación indio por la presión del movimiento juvenil “Cucarachas”

Nueva Delhi, 25 jul (EFE).- El ministro de Educación de la India, Dharmendra Pradhan, dimitió este sábado para cumplir la principal demanda del movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP), conocido como “Cucarachas”, que saltó de las redes sociales a las calles provocando una de las mayores protestas juveniles registradas en el país.

La renuncia llega horas antes de que venciera el plazo dado por el movimiento juvenil al Gobierno para cumplir sus demandas.

"Para garantizar que elementos antinacionales no se beneficien de la situación en Jantar Mantar y en todo el país, que la nación permanezca unida y que los estudiantes de la India no se vean envueltos en complicaciones legales y se centren en sus estudios y su carrera, he presentado mi dimisión al primer ministro", dice la carta de Pradhan.

PUBLICIDAD

El CJP responsabiliza políticamente a Pradhan de las filtraciones e irregularidades denunciadas en exámenes como el NEET-UG, la prueba nacional de acceso a medicina y una de las más competitivas del país.

En la India, estas pruebas son importantes para los jóvenes porque millones de estudiantes compiten cada año por plazas universitarias y empleos públicos, vistos por muchas familias como una de las principales vías de movilidad social.

La renuncia fue anunciada horas antes de que los líderes del CJP iniciaran una nueva ronda de conversaciones con el Gobierno y mientras los manifestantes se organizaban en las calles para retomar la protesta.

En la reunión del viernes, representantes del CJP dijeron haber obtenido avances en dos de sus tres demandas: compensaciones para las familias de aspirantes al NEET que murieron por suicidio y la retirada de denuncias o causas legales contra estudiantes que participaron en las protestas.

PUBLICIDAD

La salida de Pradhan, sin embargo, estaba todavía sin resolver.

El Gobierno de Narendra Modi había intentado responder a la crisis con promesas de tribunales especiales, una ley más dura contra las filtraciones y cambios en el sistema de exámenes.

Medios locales informaron además del despido de 47 funcionarios o empleados vinculados a la Agencia Nacional de Pruebas y de planes para que el NEET-UG pase a formato digital a partir de 2027. EFE

(foto) (video)