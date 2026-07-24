Última hora. El Rey Juan Carlos se proclama en Ginebra campeón de Europa de vela con 'El Bribón'

Mientras la Reina Sofía ha comenzado en Palma de Mallorca las vacaciones del que sin duda es el verano más complicado de su vida por el reciente fallecimiento de su hermana Irene de Grecia -algo de lo que es consciente toda su familia, de ahí que sus hijas las infantas Elena y Cristina, y sus nietos Froilán y Victoria de Marichalar; Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarín se hayan organizado para que no se quede en ningún momento sola en el Palacio de Marivent- el Rey Juan Carlos se encuentra en Ginebra desde el pasado 13 de julio disputando el Campeonato de Europa en la categoría de 6 metros al timón de 'El Bribón'.

Y tal y como ha adelantado 'Vanitatis', el barco capitaneado por el padre del Rey Felipe VI ha revalidado el título y este viernes, después de una reñida y ajustada competición este viernes el Emérito ha vuelto a alzar la copa de campeones de Europa a sus 88 años.

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Eufórico y muy emocionado, don Juan Carlos -que ha estado acompañado hasta hace pocos días por su hija Elena, que ya se encuentra en Mallorca con su madre- ha llamado a algunos de sus amigos para contarles este nuevo éxito en su trayectoria deportiva con 'El Bribón', una de las alegrías más intensas que ha experimentado en los últimos tiempos.