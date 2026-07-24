Trump dice que la gorra que llevó Ferran Torres fue un "bonito homenaje"

Washington, 24 jul (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes que el delantero de la selección española Ferran Torres es un "gran jugador" y consideró un "bonito homenaje" que el futbolista luciera una gorra con el mensaje 'Make Spain Great Again' durante la celebración del Mundial por las calles de Madrid.

"Es un gran jugador y llevaba puesta, esencialmente, una gorra de 'Make America Great Again'. Fue un bonito homenaje, y creo que lo hizo con muy buena intención. Lo agradecemos", dijo el mandatario en la Casa Blanca.

La gorra que lució el futbolista valenciano es una adaptación del icónico lema político de Donald Trump, 'Make America Great Again' ('Hacer grande a EE.UU. de nuevo' o 'MAGA' por sus siglas en inglés) que popularizó en sus campañas electorales y que suele aparecer en sus características gorras rojas.

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Por su parte, el republicano aprovechó el contexto para insistir en la gestión de su Administración: "Lo hemos logrado, hemos hecho grande a Estados Unidos. Ahora somos el mejor país del mundo", insistió.

Movimientos conservadores de otros países también han adaptado el lema de Trump a sus propias realidades nacionales, tratando de emular el éxito del mandatario estadounidense.

Torres fue el héroe de la final del Mundial de Fútbol al marcar en el minuto 106 de la prórroga el gol de la victoria (1-0) ante Argentina que dio a España su segunda estrella. EFE