El Tribunal Penal Internacional destituye a Karim Khan por un caso de conducta sexual inapropiada

La Asamblea de Estados Parte, órgano rector del Tribunal Penal Internacional (TPI), ha votado este viernes por una amplia mayoría destituir al fiscal de la corte Karim Khan por un caso de conducta sexual inapropiada, si bien bien el jurista británico ha negado los abusos que se le atribuyen.

"La Asamblea de Estados Parte ha votado a favor de destituir a Karim Khan del cargo de fiscal del Tribunal Penal Internacional", ha anunciado en un comunicado Tayab Ali, uno de los abogados que representa a Khan en el proceso, quien ha dicho que la decisión "carece de fundamento legal".

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Asimismo, ha informado de que "impugnará la legalidad y la imparcialidad" de la decisión, que ha sido tomada a puerta cerrada y de la que, por el momento, no hay confirmación oficial por parte de la corte. "El fiscal de esta corte ha sido destituido por votación ejecutiva mientras se encontraba bajo sanciones y bajo una inmensa presión política", ha dicho.

El abogado británico ha rechazado en reiteradas ocasiones las acusaciones contra él por parte de una empleada del TPI en la sede del tribunal en La Haya, que le llevaron en mayo de 2025 a reiterase temporalmente del cargo mientras se llevaban a cabo las investigaciones.

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El magistrado alegó entonces que tanto él como la corte son víctimas "de un amplio abanico de ataques y amenazas" por su labor judicial, que incluye las órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su hasta hace poco ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra tres altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Además, en febrero de 2025, Khan fue objeto de sanciones por parte de las autoridades de Estados Unidos en represalia por las medidas tomadas contra los mandatarios israelíes, bloqueando así sus bienes y activos y suspendiendo la entrada en el país norteamericano a altos cargos y trabajadores del TPI, incluyendo también a sus familiares inmediatos.

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El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha afirmado este viernes en redes sociales que el caso de Khan "ha expuesto la quiebra moral de un fiscal corrupto que se apresuró a presentar escandalosas órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel y su ex ministro de Defensa, en un intento de desviar la atención de la grave conducta indebida que temía que fuera revelada".

"Estas fueron órdenes de arresto politizadas y escandalosas contra líderes electos de una democracia con un sistema legal independiente que defiende a sus ciudadanos contra el terror. Estas órdenes, emitidas contra un país que ni siquiera es miembro de la CPI, nunca debieron solicitarse en primer lugar y deben revocarse de inmediato", ha señalado.

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