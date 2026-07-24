Sevilla culmina su misión empresarial en México reforzando alianzas con el principal ecosistema de Monterrey

La misión empresarial que el Ayuntamiento de Sevilla ha desarollado durante esta semana en México ha concluido su última jornada de trabajo en Monterrey con una intensa agenda de reuniones orientadas a fortalecer la posición internacional de la capital andaluza como destino preferente para la inversión y la implantación empresarial de organizaciones mexicanas, según informa en una nota de prensa.

Los delegados de Hacienda, Juan Bueno, y de Economía, Álvaro Pimentel, junto al director de la oficina de captación de inversiones 'Sevilla Open for Business', Manuel Parejo, han mantenido encuentros con algunos de los principales agentes económicos e institucionales del estado de Nuevo León, "considerado el mayor polo industrial y tecnológico de México y uno de los motores económicos de Norteamérica".

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La jornada ha permitido presentar el potencial económico de Sevilla ante entidades que representan a miles de empresas y profesionales de sectores estratégicos como la tecnología, la logística, la inteligencia artificial, la industria y la aeronáutica. Los encuentros han servido igualmente para identificar oportunidades de colaboración, impulsar futuras relaciones empresariales y avanzar en una agenda de trabajo que facilite la llegada de inversiones a Sevilla, añade el comunicado.

La primera reunión se ha desarrollado con representantes de Monterrey IT Cluster, CSOFT Monterrey y el Clúster de Logística de Nuevo León, tres organizaciones que desempeñan un papel esencial en el desarrollo tecnológico e industrial del estado. Estos clústeres trabajan bajo un modelo de colaboración entre empresas, universidades y administraciones públicas para impulsar la innovación, favorecer la transferencia de conocimiento y mejorar la competitividad empresarial.

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Las tres instituciones empresariales integran alrededor de 300 empresas y mantiene relaciones de cooperación con ecosistemas tecnológicos internacionales, contando con una red de miles de profesionales de ingeniería que desarrollan proyectos para empresas tecnológicas e industriales de todos los tamaños.

"España, y en concreto Sevilla, constituye un mercado de gran interés para las empresas dedicadas al desarrollo de software, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y los servicios tecnológicos. Contamos con Sevilla TechPark, un espacio donde es posible conectar los centros de investigación e impulsar programas compartidos entre Sevilla y Monterrey", ha explicado el delegado de Hacienda y portavoz municipal, Juan Bueno.

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Otro de los encuentros más relevantes de la jornada ha tenido lugar con Monterrey Aerocluster, una de las principales organizaciones empresariales del sector aeroespacial mexicano y referente en la coordinación entre empresas, administraciones públicas, universidades y centros tecnológicos para fortalecer la competitividad de esta industria.

"La capacidad industrial de Sevilla en el ámbito aeroespacial es una fortaleza que reconocen todas las empresas mexicanas del sector", ha destacado Bueno. "A priori, hay una extraordinaria complementariedad entre los ecosistemas industriales de Nuevo León y Sevilla, hemos podido identificar numerosas oportunidades para favorecer el intercambio de información, conectar empresas y promover futuras iniciativas conjuntas entre organizaciones empresariales de ambos territorios", ha abundado.

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La jornada ha concluido con una reunión institucional con la directora de Inversión Extranjera del Estado de Nuevo León, Regina Sada Elizondo, junto a responsables del área de innovación, representantes de la Cámara Española de Comercio en México y miembros del equipo encargado de la captación de inversiones internacionales del Gobierno regional.

El modelo económico de Nuevo León, considerado el estado con mayor capacidad industrial de México y uno de los principales destinos de inversión extranjera del continente, cuenta con un tejido productivo que reúne más de 4.500 empresas extranjeras implantadas en sectores como la tecnología, la automoción, la industria manufacturera, la logística, el acero, el aluminio, la alimentación o los centros de datos.

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'NO DEJAR PASAR LA OPORTUNIDAD'

"Sevilla está viviendo un momento de pujanza sin precedentes en su dimensión tecnológica, industrial, energética y aeronáutica que supone para estas empresas la posibilidad de incrementar su proyección internacional estableciéndose en nuestra ciudad", ha indicado el portavoz municipal, quien ha explicado que "no se puede dejar pasar la oportunidad de colaborar en futuras acciones conjuntas que contribuyan a fortalecer la relación empresarial entre ambos territorios y facilitar nuevas inversiones".

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Con esta última jornada de trabajo, el Ayuntamiento concluye una misión empresarial que ha permitido establecer contactos con algunos de los principales agentes económicos e institucionales de México, reforzar el posicionamiento internacional de Sevilla como destino competitivo para la inversión y abrir nuevas líneas de colaboración en sectores de alto valor añadido.

La estrategia impulsada a través de 'Sevilla Open for Business' continúa así ampliando la presencia internacional de la ciudad con un objetivo claro: atraer nuevas empresas, generar empleo de calidad y consolidar a Sevilla como uno de los grandes polos económicos, tecnológicos e industriales del sur de Europa.

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