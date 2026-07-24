Sánchez recibe al personal del hospital de campaña de AECID a su regreso de Venezuela tras atender a 4.000 pacientes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido personalmente este viernes en el aeropuerto de Barajas al personal del hospital de campaña enviado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a Venezuela tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio para poder agradecerles la labor que han realizado.

"Hoy he querido dar las gracias personalmente al equipo START de la AECID por su misión en Venezuela. Han estado donde más falta hacía, atendiendo a miles de personas tras los terremotos", ha destacado Sánchez en un mensaje en la red social 'X'.

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El presidente ha manifestado su reconocimiento a "todos los profesionales e instituciones que han hecho posible esta respuesta", resaltando que "su trabajo demuestra que España está a la altura cuando más se necesita".

En total, 90 profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud, especialistas en agua y saneamiento, personal técnico en electricidad y electrónica, así como personal logístico han participado, en dos rotaciones, en este despliegue del Equipo START (Spanish Technical Aid Response Team), la unidad española de respuesta rápida a emergencias humanitarias.

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El equipo partió hacia Caracas el 1 de julio y el día 13 se produjo la primera rotación del personal. Este viernes ha llegado a Madrid la segunda rotación, tras completar la misión encomendada, y lo ha hecho a bordo de un vuelo fletado por Repsol para la ocasión.

En estas semanas, el personal ha atendido a más de 4.000 personas en el hospital de campaña que se instaló en Caracas, según ha informado Moncloa, precisando que ha prestado atención médica en múltiples especialidades, cubriendo áreas como la atención primaria, urgencias, pediatría, traumatología, así como apoyo diagnóstico en laboratorio, farmacia, rayos X y ecografía.

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Además del envío del equipo de emergencia de la AECID, el Gobierno ha destinado 1 millón de euros al llamamiento de emergencia de Cruz Roja, ha enviado material de primera necesidad valorado en 300.000 euros desde la frontera con Colombia y ha aprobado una aportación adicional de 500.000 euros, acordada con la AECID, 15 comunidades autónomas y la FEMP.

Asimismo, ha precisado el Gobierno en una nota, España contribuye a los fondos globales de emergencia y ha desplegado equipos de rescate con el apoyo del Ministerio de Defensa, Protección Civil, la UME, ERICAM y otros actores especializados.