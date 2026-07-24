Sábado 25, domingo 26 y lunes 27 de julio de 2026 (19.30 GMT)

Madrid, 24 jul (EFE).-

SÁBADO 25

Jerusalén.- El Ejército israelí despliega una operación a gran escala al norte de Cisjordania ocupada, con tropas incluso enviadas desde Gaza, después de que un tiroteo en una aldea palestina dejara 4 civiles palestinos, un soldado y un colono israelí muertos. A esto le ha seguido una oleada de asaltos de colonos radicales en la zona.

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Burdeos (Francia).- Las labores de extinción contra los incendios forestales que asolan Francia prosiguen, con especial preocupación por los fuegos en la turística bahía de Arcachon y en las Landas, que han obligado a evacuar a miles de residentes y turistas.

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Sao Paulo.- Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, oficializa su candidatura presidencial por el Partido Liberal (PL) en la ciudad de São Paulo, el mayor colegio electoral del país, en un momento en que ha perdido fuelle en las encuestas frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

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Ciudad de México.- La vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, quien estará en México para encabezar un diálogo sobre IA y desarrollo humano, habla en entrevista con EFE sobre la Inteligencia Artificial, migración y derechos humanos.

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Quito.- Las alertas recibidas por el servicio de emergencias ECU 911 por casos de violencia intrafamiliar en Ecuador crecieron cerca de un 34 % en promedio los días en los que jugó la selección en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, respecto a las mismas fechas del año anterior, según datos de la institución. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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Ciudad de Guatemala.- El director ejecutivo interino del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, Carl Skau, advirtió que el fenómeno meteorológico El Niño amenaza con asestar un "golpe duro" a la seguridad alimentaria en Centroamérica, con especial incidencia en el Corredor Seco de Guatemala y El Salvador.

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Tarapoto (Perú).- Pese a que la deforestación y la aparición de actividades ilegales en la Amazonía de Perú son amenazas constantes, el compromiso y silenciosa labor de los guardaparques ha logrado casos de éxito como el Parque Nacional Cordillera Azul, que permanece intacto gracias a la articulación con comunidades que rodean esta inmensa extensión de bosque tropical.

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Bayreuth.- El Festival de Bayreuth comienza su 150 edición con la Novena sinfonía de Beethoven, en lo que es la primera vez que se incluye en la programación una obra que no es de Wagner, pero que fue fundamental para el compositor, quien la consideró "el evangelio humano del arte del futuro". (Vídeo)(Foto)

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Londres.- Las creadoras del pódcast "Las hijas de Felipe" graban un episodio en la National Gallery de Londres, inspirado en la obra de Zurbarán "Jacobo y sus doce hijos". . (Vídeo)(Foto)

Bangkok.- En España, un domingo de verano puede empezar alrededor de una mesa con tapas y vasos de vermut con hielo, mientras que en Asia esta bebida se asocia más a la coctelería que a la hora del aperitivo, pero un pequeño local de Bangkok apuesta por abrir camino no solo al producto, sino también al ritual que lo rodea.

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Bogotá.- La segunda jornada del Festival Gabo de Periodismo aborda la crisis climática y el uso cotidiano de la inteligencia artificial, así como los desafíos del periodismo literario.

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San Diego (EE.UU.).- Marvel volverá este sábado al Hall H de la Comic-Con de San Diego tras un año de ausencia para presentar adelantos de sus próximos proyectos, entre ellos la esperada 'Avengers: Doomsday', en una jornada que también estará marcada por el debut de Apple TV en el principal auditorio de la convención.

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Roma.- Durante siglos, la muerte del gran duque de Toscana Francisco I de Medici y de su esposa, Blanca Cappello, alimentó una de las leyendas más oscuras del Renacimiento: su envenenamiento a manos de su hermano Fernando. Ahora, un nuevo análisis de ADN apunta que, en realidad, ambos murieron de malaria.

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DOMINGO 26

Tegucigalpa.- El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández regresará a Honduras, más de cuatro años después de su extradición a Estados Unidos y tras haber sido indultado en noviembre de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump, para presentarse voluntariamente ante un juez por un caso de presunto desvío de recursos estatales destinados a financiar una campaña política en 2013.

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Brasilia.- La Corte Suprema de Brasil estudia un recurso que cuestiona el derecho de las personas trans a ser contabilizadas de acuerdo con el género autodeclarado y no con el sexo asignado al nacer. Es lo que pretende la asociación Matria, autora de la demanda, que pide que las mujeres trans no sean incluidas en el cupo mínimo del 30% de candidaturas femeninas dentro de los partidos previsto por la ley.

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Berlín.- Decenas de miles de alemanes comprueban si alguno de los miembros de su familia perteneció o no al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, el partido nazi, gracias a la aparición de varios archivos digitales y, según los expertos, al paso de varias décadas.

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La Habana.- Las autoridades cubanas celebran el aniversario del frustrado asalto al cuartel Moncada, una de las primeras acciones del grupo revolucionario que acabaría tomando el poder en 1959, en el peor momento político y económico de la isla en décadas y bajo la creciente presión de EE.UU.

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Torquay (R. Unido).- Agatha Christie, la reina del crimen y la novelista más vendida de todos los tiempos, se inspiró en los paisajes de su infancia en el condado inglés de Devon y en personas de su entorno para crear sus obras más célebres, un proceso creativo que centrará una gran exposición con motivo del 50 aniversario de su muerte.

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Bogotá.- El expresidente colombiano y Nobel de Paz Juan Manuel Santos conversa con la periodista Carmen Aristegui sobre el estado del acuerdo de paz con las FARC diez años después de su firma y la polarización que vive el país, en la última jornada del Festival Gabo.

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La Paz.- Imágenes cotidianas del cuidado responsable y compartido de los hijos en Bolivia y Suecia se exhiben en una muestra fotográfica en La Paz que, según sus organizadores, da testimonio del "cambio social" que supone una mayor participación de los hombres en las tareas de crianza.

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LUNES 27

Lima.- Lima, la capital de Perú, se prepara para la ceremonia de investidura presidencial de la presidenta electa, Keiko Fujimori, en una ceremonia en el Parlamento donde jurará el cargo con diversos presidentes y líderes de países de HIspanoamérica entre los invitados.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Berlín.- La ONG World Liberty Congress inaugura en Berlín su nueva sede europea, en presencia del alcalde de la capital Alemania, Kai Wegner, y de los responsables de la organización, el venezolano Leopoldo López y de la iraní Masih Alinejad.

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Brasilia.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe en Brasilia a su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, para una reunión bilateral con foco en el comercio, la defensa y la tecnología.

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Busan (Corea del Sur).- La Unesco prevé examinar este lunes las candidaturas a su Lista de Patrimonio Mundial de la española Ribeira Sacra y de dos históricos teatros amazónicos de Brasil, en el marco de una reunión de su organismo en la ciudad surcoreana de Busán hasta que concluirá el 29 de julio.

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Bantar Gebang (Indonesia).- El previsto cierre de Bantar Gebang, el gigantesco vertedero a las afueras de Yakarta que recibe cada día los residuos de la ciudad más grande y una de las más contaminantes del mundo, amenaza el sustento de los cientos de personas que sobreviven escarbando entre sus montañas de basura.

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epp/EFETV

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